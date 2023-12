Fuja do estresse: psicóloga indica cinco maneiras de desintoxicar a mente para entrar bem em 2024

O fim do ano chegou e com ele o momento de fazer um balanço sobre os últimos 365 dias. Entre os planos e projetos de muita gente para 2024 está uma rotina menos estressante, sem a sobrecarga que gera inúmeros transtornos físicos e mentais. A psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, indica cinco passos importantes para desintoxicar a mente e começar o novo ano muito bem.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponderia, aproximadamente, a 720 milhões de pessoas. Ainda conforme o órgão, o Brasil lidera atualmente o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas com essas condições.

Vanessa diz que não conseguir fazer a gestão do estresse diário é a principal ação responsável por sobrecarregar a mente. “É o que acontece quando há muitas tarefas para serem entregues, excesso de compromissos, jornadas muito longas e problemas recorrentes. Pessoas submetidas a essas pressões e cobranças podem desenvolver a Síndrome de Burnout”, comenta.

A especialista ressalta que a mente exausta também é terreno fértil para uma série de complicações, manifestando-se fisicamente com fadiga, alterações de peso, dores de cabeça e estômago, além de comprometer a imunidade e induzir à insônia. “Em paralelo, uma mente cansada também pode apresentar sintomas emocionais como irritabilidade, ansiedade, depressão, estresse, desmotivação, desânimo, impaciência, entre outros”, explica Vanessa.

A psicóloga destaca a importância de criar expectativas realistas e coerentes, alinhadas ao projeto de vida individual. Sua abordagem destaca a necessidade do estabelecimento de metas alcançáveis como fundamentais para preservar o equilíbrio mental e físico. “Se não der certo e as coisas não acontecerem do jeito que espera, é importante encarar a frustração. E não deixe que o medo te paralise. Gerenciar a ansiedade também é importante, assim como evitar a comparação com os outros”, aconselha.

Veja abaixo cinco dicas para desintoxicar a mente para começar bem 2024:

Invista em autoconhecimento e cultive boas relações

“Podemos entender este termo de desintoxicar a mente como um afastamento necessário, muitas vezes, não nos damos conta do quanto uma pessoa, um lugar ou um sentimento nos faz mal. O reconhecimento de tudo isto é possível a partir do momento em que nos propomos a praticar o autoconhecimento e a investir em nosso desenvolvimento pessoal, distanciar-se é justamente criar um tempo e um espaço entre você e as situações ruins”, entende a especialista.

Cuide da sua saúde física e emocional

“Relacionamentos, trabalho, e até mesmo a falta de atenção com alimentação e prática de exercícios tem o poder de destruir aos poucos, mas profundamente, nossa saúde mental, nosso ânimo, nosso humor, portanto atente-se a isso”, comenta.

Tenha momentos prazerosos

“Desfrute de momentos prazerosos ao se desconectar das redes sociais. Permita-se viver experiências reais, cultive instantes de prazer em sua vida, seja apreciando pequenas alegrias do dia a dia, saboreando um momento de tranquilidade ou envolvendo-se em atividades que trazem satisfação pessoal. Valorize esses momentos, pois são eles que tornam a jornada diária mais leve”, enfatiza a psicóloga.

Controle o estresse organizando seus compromissos

“Estruturar uma agenda irá proporcionar mais eficiência e equilíbrio à sua rotina, evitar a incidência de estresses devido a atrasos, ou imprevistos. Estabeleça prioridades e reserve momentos para autocuidado, contribuindo para um bem-estar duradouro”, aconselha.

Busque educar seus pensamentos

“Pratique pensamentos positivos, trabalhando a aceitação e o perdão constantemente. Nessa busca, é essencial a prática de exercícios e meditação, assim como terapia. Privilegiar seu sono e ter uma espiritualidade também é importante”, finaliza Vanessa Gebrim.