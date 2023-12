Os melhores cortes de cabelo de acordo com a forma do seu rosto e que você deve usar em 2024

Se você está procurando ideias de cortes de cabelo, é melhor se orientar de acordo com o formato do seu rosto e as tendências que estarão em alta em 2024, dessa forma você acertará em dobro.

Assim, você poderá realçar ou disfarçar seus traços conforme for conveniente, além de parecer moderna, rejuvenescida e atraente, qualidades que todas estamos procurando em uma renovação total.

Os melhores cortes de cabelo de acordo com o formato do seu rosto em 2024

Rosto quadrado

Nesse tipo de estilo, o objetivo é visualmente alongar o rosto com cortes de cabelo médio, de preferência. Por isso, o Long Bob com ondas naturais ficará maravilhoso em você, que continuará sendo tendência no próximo ano. O melhor conselho dos estilistas é evitar “cabelos lisos e retos, pois deixam os traços mais duros”, afirma Clara.

Se quiser algo um pouco mais curto, opte pelo Bob tradicional, mas que caia abaixo da mandíbula, desfiado e com risca lateral para suavizar.

Rosto ovalado e redondo

As camadas são a melhor tendência para esse tipo de rosto, que pode usar sem vergonha o corte borboleta e similares. "Neste caso, as ondas descontraídas "envolvem" o oval do rosto e trazem mais harmonia", aponta a mesma fonte, recomendando também às meninas com essas características os cortes assimétricos que afinam o rosto.

Evita que sejam muito curtos, pois o único que farão é adicionar volume extra à área das bochechas, que é exatamente o que não queremos. As camadas devem sempre começar abaixo do queixo para gerar equilíbrio visual.

Rosto alongado

Entre os melhores cortes de cabelo de acordo com a forma do seu rosto em 2024 está o Pixie, especialmente para rostos alongados que devem evitar penteados que adicionem muito volume no topo da cabeça. Um Pixie com franja curta, por outro lado, consegue “arredondar” mais o rosto e criar um efeito muito bonito.