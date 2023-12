Mechas para disfarçar os cabelos grisalhos de forma natural que estão fazendo sucesso entre as mulheres ricas e as famosas

As tendências de cabelo estão cada vez mais inclinadas para o natural. Em vez de cobrir completamente os cabelos brancos, as novas técnicas de coloração procuram disfarçar e integrar de forma sutil os fios grisalhos na cabeleira. É por isso que as mechas espinhas são uma das melhores opções para realçar em vez de ocultar.

Mechas espinhas: a técnica para integrar os fios grisalhos ao cabelo que é usada por celebridades como Sarah Jessica Parker e Jennifer Aniston

É uma técnica de coloração também conhecida como mechas espinha de peixe, um termo cunhado pelo estilista britânico Tom Smith. Além disso, de acordo com informações do site El Mundo, Rafael Bueno Peluqueros explicou o que são as mechas espinha de peixe: “Com essa nova técnica, não se pretende trabalhar nos fios brancos, mas sim entrelaçar várias tonalidades entre si para criar uma mistura que favoreça a harmonia e naturalidade do cabelo. Assim, aproveitamos os fios grisalhos e proporcionamos luminosidade e personalização aos fios”.

As mechas espinhas são conhecidas por sua versatilidade e naturalidade. Da mesma forma, elas aproveitam ao máximo os cabelos grisalhos, usando-os como um tom a mais no cabelo. Outra vantagem dessa técnica é que as cores ficam integradas. "Em vez de ficarem umas sobre as outras, as mechas se entrelaçam. Isso significa que você obterá uma difusão natural da cor", revela o especialista.

Desde Sarah Jessica Parker, passando por Jennifer Aniston e até Gwyneth Paltrow

São mechas que foram usadas por algumas celebridades de renome mundial. Uma delas é Sarah Jessica Parker, que ostenta seus cabelos longos e loiros, mas com um toque de naturalidade na parte superior.

Gwyneth Paltrow também experimentou as mechas em espinha de peixe com um resultado incrível. "Claro que tenho rugas e cabelos grisalhos. Mas realmente amo isso. Isso é quem eu sou", afirmou em uma entrevista concedida à People.

Jennifer Aniston tem sabido combinar seus cabelos grisalhos com mechas em destaque que favorecem, pois ela as combina com mechas mais claras para enquadrar o rosto e dar mais luminosidade.