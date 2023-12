As revelações desta quinta-feira (21) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot Imagem: Pexels/cottonbro studio

A semana está perto do fim, mas ainda existem desafios a serem superados no trabalho e no âmbito amoroso. Por isso, preste atenção no que as cartas tem a revelar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

As coisas estão indo muito bem no trabalho. Os negócios estão fluindo e as economias se recuperando.

Você deve buscar compreensão e equilíbrio em seu relacionamento. Seu parceiro procura apoio e você deve estar disposto a a ajudá-lo. Aproveite esses dias festivos com sua família.

Capricórnio

Mesmo que difícil, é preciso impedir que seus superiores abusem da boa vontade da sua equipe de trabalho.

Você ajudará um amigo a resolver um problema e poderá lhe dar boas ideias que irão ajudá-lo a seguir em frente.

Aquário

Pare de gastar excessivamente pois só assim você irá conseguir realizar seu sonho. Você está passando por momentos ruins no trabalho, mas é uma situação momentânea que em breve será resolvida.

No amor, não deixe a família interferir no seu relacionamento. Busque o entendimento entre ambas as partes para que tudo fique em harmonia.

Peixes

Você tem que ser flexível com sua equipe de trabalho, pois seu caráter pode gerar ressentimentos e agora não é o momento de o negócio começar a andar. Energias positivas para que tudo corra bem e os obstáculos saiam do seu caminho.

Você conhecerá alguém com quem terá uma química especial e que poderá ocupar um lugar muito especial em seu coração.

