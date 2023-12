Os melhores perfumes para o cabelo e como usá-los corretamente

Uma coisa que se destacou muito este ano foram os perfumes para o cabelo. De acordo com Paz Torralba, diretora dos centros de beleza The Beauty Concept, esse tipo de produto “se tornou mais um produto para cuidados com os cabelos, desde que sejam formulados com ingredientes naturais que tratam e cuidam dos fios”.

É importante ter em mente que muitos perfumes capilares contêm álcool, o que pode ressecar o couro cabeludo e a fibra do cabelo. Além disso, especialistas afirmam que se existem problemas como dermatite ou caspa, o álcool pode agravá-los. Outras recomendações feitas pelos especialistas são:

Escolher aqueles perfumes capilares que não contenham álcool.

Priorizar aqueles que contenham óleos como componente fixador.

Agora que você já conhece as recomendações, vamos mencionar alguns dos melhores perfumes para o cabelo disponíveis no mercado atualmente.

Pomelo Glow, da Goa Organics

Se você está procurando um aroma fresco e doce, este é o perfume capilar que você precisa. Além de fornecer muito brilho e hidratação porque foi formulado com óleo de coco, gergelim e moringa, este produto também nutre o cabelo após o processo de pentear e sela suas pontas ao mesmo tempo em que as perfuma, graças à sua fácil aplicação em spray.

Honey Infused Hair Perfume, de Gisou

Esta é uma delicada fragrância para o cabelo enriquecida com mel, formulada para refrescar e impregnar o cabelo com o aroma floral característico da Gisou. Deixa um irresistível rastro de fragrância Gisou composta por mel Mirsalehi e notas florais.

Silk Perfume, da Balmain Hair

Por sua vez, este produto é ideal para aquelas pessoas que têm problemas com emaranhados no cabelo. Desembaraça e repara o cabelo danificado, proporcionando um brilho duradouro e proteção contra danos externos.

Protective Hair Perfume, da Sachajuan

Este perfume protetor para cabelo da marca sueca Sachajuan é um produto multiuso: um perfume para cabelo que, além disso, contém agentes hidratantes, dá brilho, reduz a eletricidade estática e oferece proteção UV.