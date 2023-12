Eve Gilles faz história e é coroada Miss França 2024, apesar das duras críticas ao seu corte de cabelo

Eve Gilles, uma jovem atraente com traços encantadores, um corpo incrível e cabelo curto no estilo pixie, se tornou neste fim de semana a primeira concorrente a ganhar a coroa de Miss França, um concurso de beleza com mais de 100 anos de tradição, com um penteado fora do comum.

Eve Gilles: a nova Miss França que ganhou com um novo estilo de cabelo e recebeu centenas de críticas

Sua vitória tem causado polêmica precisamente por seu cabelo curto. Após uma cerimônia realizada em Dijon no sábado anterior, a vencedora do concurso começou a receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais sobre seu cabelo.

Até os políticos franceses se pronunciaram a favor de Gilles, de 20 anos, manifestando seu total apoio após verem a avalanche de mensagens contra seu estilo e penteado na internet.

A nova Miss França, que tem muita personalidade e charme, depois de conquistar a coroa, falou sobre isso em vários meios de comunicação, aclamando sua vitória como um triunfo da “diversidade”, conforme relatado pela mídia francesa.

Le Monde publicou: ‘Ninguém deveria ditar quem você é ou como você deve parecer’. ‘Estamos acostumados a ver concorrentes bonitas com cabelos longos, mas no meu caso escolhi um visual andrógino com cabelo curto’. Gilles também acrescentou: ‘Cada mulher é diferente, todas somos únicas’.”

A jovem de 20 anos de idade foi coroada como vencedora do concurso exibindo um corte pixie

No entanto, a sua vitória foi questionada por céticos online, e um usuário de X opinou que Miss França "já não é um concurso de beleza, mas sim um concurso de ideologia Woke baseado na inclusão". Outro acrescentou: "Não estamos mais julgando a beleza, mas sim a ideologia Woke desta mulher ultrafeminista".

Em apoio a Eve Gilles, a representante do partido verde Sandrine Rousseau comentou: “Estou chocada com os comentários sobre #MissFrance2024. Não imaginava que ainda estivéssemos nesse ponto. Nosso cabelo, e o que fazemos com ele, ou como o penteamos, não é assunto dos homens”.