Corte Shaggy Bob: 7 cortes de cabelo que deixam mais jovem para mulheres modernas e elegantes

Os cortes de cabelo em camadas são a tendência deste 2023 e prometem estar presentes durante todo o 2024, especialmente aqueles que brincam com os volumes e a textura para dar um ar descontraído e moderno ao visual.

Trata-se do corte de cabelo shaggy bob, o estilo que combina o shaggy e o poderoso bob.

O shaggy bob é um estilo de corte de cabelo que combina o comprimento do corte bob, que é um corte curto na altura da mandíbula, com camadas graduadas e um ar despojado do estilo shaggy.

Este estilo busca alcançar um acabamento texturizado, com camadas graduadas que dão ao cabelo uma sensação de movimento e leveza, permitindo um look informal e relaxado.

Corte de cabelo shaggy bob com franja densa

Uma franja densa e cheia como essa permite aumentar o volume na área superior da cabeça, o que combinado com camadas que aliviam os lados, ajuda a estilizar o rosto e dar um visual bem roqueiro ao look.

Corte de cabelo shaggy bob com franja cortina

A estilo cortina é uma das franjas ideais para combinar com qualquer estilo shaggy porque adiciona textura e enquadra o rosto, criando continuidade com o degradê em camadas desse estilo. Neste caso, trata-se de uma versão microbob fundida com o corte shaggy.

Corte de cabelo shaggy bob com franja curta

O baby bang sempre fica acima das sobrancelhas, embora neste caso seja uma versão mais suave que se caracteriza por ter as pontas desfiadas, o que adiciona textura ao visual. Uma opção ideal para realçar o estilo descontraído do shaggy.

Corte de cabelo shaggy bob com franja aberta desfiada

Para rostos alongados ou ovais, esse tipo de franja muito leve e aberta no meio da testa, penteada para os lados, integrando as mechas no degradê com base em camadas, é mais adequado.

Corte de cabelo shaggy bob sem franja

Para os rostos redondos ou quadrados, este tipo de estilo shaggy bob sem franja ajuda a estilizar as características e suavizar os traços. As mechas da frente funcionam de forma semelhante a uma franja longa e aberta.

Corte de cabelo shaggy bob em cabelo ondulado

O estilo shaggy é ideal para cabelos ondulados, pois eles têm uma textura natural que é realçada com esse estilo em camadas. Além disso, permite uma manutenção muito simples, pois quase não precisa ser penteado.

Corte de cabelo shaggy bob com franja assimétrica

Este tipo de franja ajuda a adicionar textura ao estilo shaggy e completa o emolduramento do rosto característico desse estilo em camadas. É cortado com tesoura na vertical e a seco para criar esse acabamento desfiado e desigual que dá um ar descontraído ao visual capilar.