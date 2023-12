6 looks que as famosas usam diariamente porque sempre ficam bem e que são perfeitos para você (Foto: Pinterest)

Vestir e parecer moderna e elegante tem suas fórmulas que proporcionam resultados de destaque com combinações muito simples.

As celebridades são o exemplo desse bom gosto e estilo porque oferecem essa janela de ideias clássicas e elegantes que precisamos tanto para ir ao escritório, como para sair para fazer recados ou encontrar um visual com o qual surpreender em nossos eventos mais deslumbrantes.

Estes são os 6 looks elegantes e modernos que uma famosa não pode faltar em seu guarda-roupa e que a salvam em momentos de emergência:

Traje completo

No guarda-roupa, deve sempre haver um terno blazer e calça (executivo) que você possa vestir tanto com tênis no seu dia a dia quanto com sapatos de salto em ocasiões mais elegantes e sofisticadas.

Vestido preto

É um clássico que nunca falha. Se você não sabe o que vestir em uma ocasião semiformal ou formal, apostar em um vestido preto sempre é a solução que se adapta a qualquer estilo, tipo de corpo ou até mesmo idade.

Saia branca e jaqueta cinza

Se a cor cinza está na moda, tanto que até tem um nome próprio (groufit), é uma oportunidade perfeita para usar um dos tons em tendência. Combine-o com outros neutros, como o branco. O resultado é elegante e estilizador.

Lantejoulas e cardigã

São uma peça que normalmente só usávamos no Ano Novo. Atualmente, as saias de lantejoulas são ideais para combinar com cardigãs e mocassins com sola tratorada para usar com meias brancas.

Calça jeans e casaco de lã

É perfeito combinar seus jeans de sempre com casacos de lã em cores da moda. Para um toque mais jovem, aposte em uma bolsa tamanho XXL.

Camisa vermelha com saia preta

O vermelho é outra das cores que as mais clássicas voltaram a trazer à atualidade. Combina com tons neutros, como marrom, branco ou o infalível preto. Aposte em sempre colocar o tom chamativo perto do rosto, para atrair a atenção de todos os olhares.