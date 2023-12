Veja o que acontece se busca no Google “quanto falta para o Natal”? O resultado é muito bonito

O que acontece se você buscar no Google “quanto falta para o Natal”? Você se surpreenderá com o resultado (Freepik)

Apenas alguns dias nos separam das celebrações mais bonitas do ano, então o Google se adiantou à data com um presente divertido para seus usuários.

O gigante da tecnologia pensou em tudo e, como já nos acostumou com seus curiosos doodles, ou seja, esses desenhos especiais alusivos a qualquer situação que decoram sua página principal, é claro que o Natal e o encerramento do ano teriam uma personalização.

O que acontece se eu procurar no Google “quanto falta para o Natal”?

Bem, esta pergunta tornou-se viral na internet e nas redes sociais depois que vários usuários perceberam que há algo especial.

Se você pesquisar no Google "quanto falta para o Natal", além de mostrar a contagem de dias, também aparece um presente no canto superior direito. Ao clicar na caixa vermelha com um laço amarelo, um Papai Noel aparece na tela inteira que se desloca com um balão de ar quente.

Veja o que acontece quando você busca no Google "quanto falta para o Natal?" Tem cativado milhares de usuários (Google/Captura de pantalla)

Você precisa se certificar de clicar nele para liberar a magia, caso contrário, o presente ficará ali apenas fazendo pequenos movimentos para chamar sua atenção.

Depois que o Papai Noel faz o percurso, uma tela totalmente verde é exibida e você será redirecionado para outro portal associado ao Google. Este portal consiste em uma nova seção chamada "Siga o Papai Noel".

Veja o que acontece quando você busca no Google "quanto falta para o Natal?" Você pode desfrutar de jogos interativos de todos os tipos (Google/Captura de pantalla)

"Nesta página lançada pelo Google, você poderá explorar, brincar e aprender com os elfos do Papai Noel durante todo o mês de dezembro. Além disso, no canto superior direito, há uma contagem regressiva para a chegada do Natal", afirma o portal El Universal.

Por isso, é uma ótima ideia se divertir quando você tem tempo livre e é um fã fervoroso dessas datas festivas, que vão te contagiar com as melhores vibrações. Você pode clicar no botão vermelho que diz “Jogar” para começar aleatoriamente um jogo relacionado ao Natal, ou até mesmo assistir a curtas.