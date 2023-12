Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para os signos a seguir:

Leão

No amor você ganha e perde, então tentar não é difícil, sempre com prudência à frente para que o que aconteça não te afete e você possa seguir em frente no seu caminho. Força e sabedoria para resistir às pressões

Virgem

A opção não é esperar que tudo chegue até você do nada, a opção é trabalhar ainda mais para que você consiga alcançar o que deseja. Hora de se mobilizar e trabalhar pela sua prosperidade e paz de espírito.

Libra

Tenha um coração aberto para ajudar os outros a progredir. Isso não significa abandonar seus objetivos, mas significa ser generoso e humilde. O anjo Uriel o acompanha para erradicar o mal do seu coração e agradecer pelas bênçãos.

Escorpião

O que dizem ou não dizem sobre você, não importa. Concentre-se nos seus objetivos sem olhar para trás e com a mente positiva de que tudo está a seu favor para alcançar o sucesso e o amor. Se desfaça de toda a energia negativa da sua vida para seguir em frente.