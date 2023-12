Dez casais que se dissolveram, e que confirmam 2023 como ano das separações

As separações de 2023 As separações de 2023 (Instagram @rosalita.vt @sofiavergara @jwanyosef )

Se algo que tem havido em abundância em 2023 foram separações de famosos, o que confirma que este ano marcou o encerramento e o início de novos ciclos para muitas pessoas.

Seja por motivos astrológicos ou casualidades do universo, esse ano trouxe a reflexão para dezenas de pessoas sobre o que não poderia continuar da mesma maneira, fazer modificações nos vínculos e fortalecer o amor próprio.

Separações de famosos que mais nos surpreenderam

Sebastián Yatra e Aitana

Ela foi uma das últimas a se pronunciar e uma das mais surpreendentes, pois eles estavam juntos oficialmente há quase um ano quando o colombiano confirmou a separação perante a mídia. A artista, por outro lado, nos presenteou com uma imagem triste chorando em um de seus shows, que partiu nosso coração.

Sebastián Yatra e Aitana Ocaña (Instagram)

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness

Em setembro, foi confirmado o divórcio entre o protagonista de Wolverine e sua parceira após 27 anos de casamento, o que foi uma grande surpresa, já que eles eram considerados um dos casais mais estáveis do meio.

Joe Jonas e Sophie Turner

Foi em 5 de setembro que os meios de comunicação em todo o mundo divulgaram que Joe Jonas havia apresentado um pedido de divórcio para se separar de Sophie Turner. As duas filhas em comum têm enfrentado em uma batalha pela custódia.

Ricky Martin e Jwan Yosef

Após seis anos de casamento e estabilidade, Ricky Martin decidiu encerrar seu vínculo com o artista Jwan Yosef.

Ricky Martin comunicado Instagram: @ricky_martin (Instagram: @ricky_martin)

Galilea Montijo e Fernando Reina Iglesias

Galilea Montijo deixou todos atônitos no meio do ano quando lançou um comunicado através de suas redes sociais anunciando seu divórcio com Fernando Reina Iglesias, acumulando um filho em comum e 11 anos de amor.

Andrea Legarreta e Erik Rubín

Foi no dia 23 de fevereiro de 2023 que Andrea Legarreta e Erik Rubín anunciaram através de suas respectivas contas do Instagram que iriam se separar após 23 anos de casamento.

Andrea Legarreta e Erik Rubín Instagram: @andrealegarreta (Instagram: @andrealegarreta)

Britney Spears e Sam Asghari

Apenas 14 meses de casamento uniram a diva do pop com seu parceiro, com quem compartilhou seis anos de sua vida. Ele foi o primeiro a dar o passo para confirmar isso em suas redes sociais, sem indicar os motivos.

Lucero e Michel Kuri

Eram um casal conhecido no mundo do entretenimento. Lucero é uma renomada cantora, atriz e apresentadora mexicana, enquanto Michel Kuri é um empresário mexicano. Eles se casaram em 2011 e têm uma filha juntos. Além de suas carreiras individuais, o casal também é conhecido por seu envolvimento em causas sociais e filantrópicas.

Dez anos de amor desapareceram em 13 de julho de 2023 quando a cantora e seu parceiro decidiram terminar o relacionamento devido a diferenças em suas agendas.

Sofía Vergara e Joe Manganiello

Em 17 de julho de 2023, Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciariam a despedida após sete anos de casamento. A viagem para a Itália com sua família e amigos, mas sem o ator, deu origem aos rumores.

Sofía Vergara e Joe Manganiello Instagram: @joemanganiello (Instagram: @joemanganiello)

Rosalía e Rauw Alejandro

Por fim, julho de 2023 trouxe uma das separações menos esperadas dos espetáculos, pois Rosalía e Rauw Alejandro terminavam após três anos de relacionamento e um casamento próximo. Tudo começou com rumores de infidelidade, mas ambos negaram.