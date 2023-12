Adeus aos saltos altos: 6 cortes de cabelo perfeitos para mulheres baixinhas parecerem altas e esbeltas

Se você é baixinha e procura um corte de cabelo que faça você parecer mais alta visualmente, deve buscar aqueles estilos que permitam desobstruir a nuca e criar volume na parte de cima, pois é o que mais estiliza.

Nesta lista, mostramos 6 estilos ideais para mulheres baixinhas porque eles as farão parecer mais altas e estilizadas:

Corte pixie

É sem dúvida o corte de cabelo protótipo para as baixinhas. Tem tudo: desobstrui a nuca e o pescoço, estilizando a figura e concentra o comprimento sobre a cabeça, dando uma sensação de maior estatura. Se combinar com um topete, o efeito de volume será multiplicado e você parecerá mais alta.

Corte Bob

O corte de cabelo bob é a alternativa perfeita para as mulheres baixinhas que não querem abrir mão dos seus cabelos longos. Não sai de moda e, por ficar acima dos ombros, é perfeito para alongar a figura e ganhar altura. Se você desfiar levemente para ganhar volume na parte de cima, o efeito será multiplicado.

Corte Long Bob

A versão longa do bob está no limite dos cortes de cabelo que ficam melhores para as baixinhas. No entanto, se você der uma inclinação leve para frente, deixando a nuca um pouco mais curta, conseguirá aqueles centímetros extras visualmente que você precisa.

Corte clavicut

É um corte mais longo do que o long bob e fica na altura da clavícula, como o nome indica. Trata-se de um comprimento médio, fácil de manejar e com muito movimento, sendo ideal para estilizar o seu rosto.

Corte Carré

É uma versão do bob tradicional, porém mais simétrico. Caracteriza-se por ter uma forma totalmente quadrada, ajudando a alongar o pescoço e enquadrar o rosto, e você pode optar por pontas desfiadas para adicionar movimento aos cabelos.