Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Carta 10 e 17

As dificuldades começam a ficar no passado e existe um equilíbrio importante que é alcançado. Lembre-se que você deve lutar pelo que quer e não esperar cair do céu.

Virgem – Carta 36 e 2

Os caminhos abertos devem ser aproveitados com leveza e rapidez. Não fique perdendo tempo com aquilo que não o convém.

Libra – Carta 13 e 11

Hora de ouvir a intuição, pois mensagens chegam, principalmente sobre a deslealdade ou falsidade das pessoas. Fique de olho!

Escorpião – Carta 30 e 22

Boa sorte nos negócios e parcerias. Aproveite essa onda positiva para realizar e se unir com quem vale a pena.