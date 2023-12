Os 5 tons de cabelo que rejuvenescem e favorecem as mulheres a partir dos 40 anos

Se um bom corte é a tela virgem e branca sobre a qual se pode construir uma identidade através dos cabelos, a escolha da cor é a pincelada perfeita que muda tudo. Quando se fala, como neste caso, das cores de cabelo que melhor se adequam às mulheres de 40 anos, caminha-se em direção a uma reflexão sobre o que se quer transmitir e alcançar por meio do cabelo.

Cinco cores de cabelo que rejuvenescem o estilo e são perfeitos para mulheres de 40 anos

Se o que se busca é que o rosto pareça mais radiante, que os traços se destaquem e que a pele pareça mais vibrante sem a necessidade de uma maquiagem estilizada, tudo isso e mais pode ser alcançado com a cor de cabelo adequada.

Nesse sentido, a especialista em cabelos Glana Bachir, especializada em coloração e mechas, selecionou cinco tons que servem para rejuvenescer o rosto e iluminá-lo instantaneamente. Cada um deles pode ser combinado com o próprio estilo, de acordo com o site Glamour.

Loiro dourado e cinza: de acordo com Bachir, o loiro é a cor que mais disfarça os cabelos grisalhos e não só isso, também traz muita luminosidade ao rosto, fazendo com que pareça mais jovem. "Os tons cinza são capazes de suavizar as linhas de expressão, além de tornar menos visíveis as manchinhas vermelhas da pele", afirma.

Castanho claro: para obter um rosto mais radiante e rejuvenescido, especialistas em coloração recomendam clareá-lo em um ou dois tons, pois revelam que os castanhos escuros enfatizam as linhas de expressão.

São tonalidades que iluminam o rosto

Castanho acobreado ou avermelhado: é ideal para peles claras ou rosadas. “Esta cor traz muito calor, o que a torna muito rejuvenescedora. Além disso, os tons acobreados abrangem uma ampla gama cromática, então você poderá escolher com mais detalhes aquele que combina mais com você”.

Mogno: de acordo com Bachir, é uma cor que traz uma atmosfera muito jovial. “O ideal é escolher uma cor que esteja entre o ruivo e o castanho”.

Marrom chocolate: esta cor é a mais adequada para peles escuras. "Algumas mechas nessas tonalidades ficarão ideais se você quer parecer mais jovem".