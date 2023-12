Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 8 a 10 de dezembro 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para os signos de 8 a 10 de dezembro 2023:

Áries

Dias de não desistir tão facilmente, lembre-se que você é um signo muito perfeccionista e que quando não consegue algo, você abandona, por isso recomendo que continue com seus projetos, você verá que será vitorioso.

É difícil estar com duas pessoas ao mesmo tempo, definir seus sentimentos e ficar com apenas um parceiro; tente esquecer aquele amor do signo de Gêmeos ou Aquário que só brincava com seus sentimentos.

Convites. Tente não falar sobre sua sorte. Finalmente você decide resolver uma ação judicial ou de pensão alimentícia, é melhor resolver tudo na hora. Fim de semana de trabalho extra e atividades.

Touro

Fim de semana de reflexão e de ser persistente em seus assuntos de trabalho, isso o leva ao sucesso. Muitas energias negativas o cercam, portanto, peça aos seres de luz que te ajudem a crescer em tudo que você precisa, você verá como seus desejos serão realizados.

O exercício também o ajudará a se sentir melhor e a ter uma mente mais ativa. No amor, você terá algumas divergências e brigas com seu parceiro por mal-entendidos, procure conversar sobre isso para ficar em paz no seu relacionamento.

Gêmeos

Neste final de semana você terá muitas tarefas pendentes no trabalho, procure se organizar melhor para poder sair e se divertir. Lembre-se que o seu signo gosta de chamar a atenção, mas o mais importante é o trabalho que você faz com os outros, é isso que realmente faz você se destacar.

Se você fizer os outros felizes, mais pessoas irão estar sua vida social. Você resolve uma questão jurídica que finalmente vencerá. Não brigue tanto com seu parceiro, procure entender que às vezes não nos damos bem e ficamos com raiva; leve o seu relacionamento da melhor maneira.

No dia 8 de dezembro, uma surpresa muito agradável chegará até você e a luz espiritual estará mais forte em sua vida. Recomendo que você acenda uma vela roxa e peça o que tanto precisa. Continue com exercícios e uma dieta saudável para se sentir melhor e com energia.

Câncer

Você recomeçará em todos os sentidos da sua vida durante este final de semana, seu signo está passando por um momento de mudanças radicais e elevação espiritual, por isso recomendo fale com seu anjo da guarda sobre os sonhos.

Procure também tomar alguns banhos de flores e canela nesse dia para que a fartura chegue até você em abundância. Se você está em um relacionamento, é possível que uma gravidez aconteça.

Cuide das dores nas costas e nos rins. Continue com o exercício. Procure economizar e não gastar só por gastar. Você voltará a estudar e isso irá servir muito no futuro. Solteiros podem encontrar um novo e mágico amor com quem se divertirá muito.

Leão

Neste fim de semana você terá a oportunidade de curtir muitas festas e encontros, aproveite para estar no seu melhor e ter uma boa atitude.

Você será a alma das festas e, acima de tudo, o conquistador. No trabalho, não se precipite ao tomar decisões importantes sobre mudanças de emprego, pense sempre duas vezes antes de tomar decisões que o afetarão no futuro.

Em matéria de amor, não espere o que não vai acontecer, lembre-se que às vezes aquela pessoa não é para você, tente não ficar obcecado e virar a página.

Neste dia 9 de dezembro, procure usar roupas leves, novas e muito perfume para estimular a boa sorte em sua vida. Acenda uma vela azul e peça o que você precisa.

Virgem

Este final de semana será cheio de boas surpresas para você, você finalmente verá a luz no fim do caminho e o que você tanto queria chegará até você, principalmente no amor.

Continue estudando, pois os virginianos sempre querem saber mais sobre tudo, são ávidos por conhecimento, por isso são muito inteligentes.

Cuide das dores de cabeça ou tente não beber muito álcool. Para a limpeza e sorte, coloque água benta na nuca.

Um amor do passado vai procurar que você volte, dê uma chance e seja feliz novamente. Você receberá um presente que não esperava e será uma grande surpresa de uma pessoa querida. Dias de abundância para o seu signo.

Libra

A força das estrelas está do seu lado neste fim de semana , então prepare-se para receber boas notícias, é o momento ideal para se conectar com o seu eu interior e pedir o que quiser, lembre-se que o que você pedir lhe será dado, não hesite em colocar suas intenções positivas. A nível económico, pagar-lhe-ão o dinheiro que emprestou e receberá o bónus , que lhe permitirá colocar as suas finanças em ordem. Você irá frequentar uma pousada onde ganhará um prêmio, seu relacionamento permanecerá estável, mas tome cuidado para não afogá-lo, dê espaço e tempo ao seu parceiro para que o relacionamento cresça. Seus números da sorte são 05, 43 e 29 . Para atrair abundância, use cores vivas neste fim de semana. No dia 11 de dezembro, acenda uma vela branca e peça ao seu anjo da guarda o que você tanto precisa. Às vezes, por estar tão comprometido com suas obrigações, você não se dá tempo para relaxar.

Escorpião

Energia de muita abundância para o seu signo, prepare-se para receber boas notícias. Para aproveitar a tendência positiva. Cortar o cabelo ajudará a renovar as energias.

Às vezes o seu signo fica onde não quer para não machucar os outros, mas é hora de ver mais por si mesmo e não pelos outros.

Coloque suas ideias e objetivos em ordem, não se deixe influenciar pelo que as pessoas pensam de você.

Uma viagem no final do ano, aproveitar para curtir a vida e relaxar. No amor, você permanecerá em paz com seu parceiro, até pensará em se casar ou em levar seu compromisso a outro patamar.

Lembre-se que tudo chega no seu tempo, então tenha paciência.

Sagitário

Este fim de semana será repleto de boas notícias para você, principalmente no ambiente de trabalho. Você terá uma oferta de melhor remuneração, também abrirá um negócio que lhe trará muita abundância.

Apenas tenha cuidado com as pessoas ao seu redor, seu signo é muito sociável e você sempre busca a companhia de outras pessoas, mas é importante que você saiba para quem confia seus segredos.

Cuidado com o excesso de comida e álcool, você não quer passar por momentos difíceis e de ressaca moral. Você receberá um presente inesperado de um novo amor que o encherá de alegria e o fará se sentir muito especial. Uma festa.

Capricórnio

Serão dias cheios de surpresas agradáveis. Um amor do passado que lhe causou grande preocupação finalmente terá uma resposta, isso fará com que você se sinta muito mais calmo e confiante em si mesmo.

Você sempre busca controlar tudo ao seu redor. No entanto, é importante que você aprenda a abrir mão das coisas que não estão sob seu controle.

Se algo não sair como você esperava, não fique frustrado, apenas analise a situação e aprenda com ela para poder melhorar.

O dia 8 de dezembro é um novo ciclo para o seu signo, recomendo que você acenda uma vela branca e peça ao seu anjo da guarda o que você tanto precisa. Se puder, corte o cabelo para renovar as energias.

Cuidado com as fofocas familiares, principalmente nas festas de Natal.

Aquário

Serão dias cheios de mudanças em sua vida amorosa. Também é hora de você tomar uma decisão sobre com quem deseja compartilhar sua vida e se sentir mais estável.

Visitas e momento de muita alegria e diversão com seus entes queridos. Novo emprego e uma situação financeira melhor.

Não fale sobre esse trabalho com ninguém para que ele não lhe escape. Acenda uma vela branca e peça proteção ao seu anjo da guarda. Tente também usar muito as cores branca e roxa para ter mais sorte.

Seu caráter forte faz com que você tenha problemas com os outros, por isso meça suas palavras e ações.

Peixes

Este fim de semana será ideal para ajustar sua renda e pagar todas as suas dívidas. Lembre-se que seu signo está em ordem com seu dinheiro e deve permanecer assim.

Vá ao médico devido ao esgotamento mental e físico que você tem tido ultimamente, para se cuidar e fazer com que suas energias sejam restauradas. Lembre-se de que às vezes estar tão realizado faz com que você fique muito estressado.

No dia 10 de dezembro o Sol estará ao seu lado ou o seu signo se beneficiará de um novo ciclo de prosperidade. Acenda uma vela branca para agradecer e passe bastante perfume antes de sair de casa para que a sorte cresça mais na sua vida.