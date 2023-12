Feng Shui: a maneira correta de organizar o armário para atrair a abundância e o amor

O Feng Shui tem um impacto positivo em muitas áreas de nossas vidas se seguirmos seus conselhos, como a maneira correta de organizar o armário.

Embora você não acredite, isso ajuda a manter boas vibrações presentes em nossos espaços e, com essa harmonia, podemos atrair abundância, amor, sucesso e produtividade diária.

Feng Shui: a maneira correta de organizar o armário

De acordo com a AD Magazine, o primeiro passo que você deve tomar se estiver buscando conselhos de Feng Shui é se livrar de tudo o que é antigo. “Está comprovado que usamos apenas 20% do conteúdo do nosso guarda-roupa, o que mantemos é simplesmente uma manifestação do nosso apego emocional”, afirmam, então é hora de fazer uma renovação completa.

Você deve selecionar o que realmente usa, gosta e identifica (PORNSAWAN/Freepink)

Nesta limpeza que você fará, é importante se livrar das roupas desgastadas, pois elas transmitem uma energia de escassez, e isso é o último que você deseja na energia da sua casa. Mantenha apenas o que você realmente usa e gosta, e o restante pode ser doado, vendido ou descartado.

De acordo com as diretrizes do Feng Shui, a maneira correta de organizar o armário é fazê-lo por categorias e por cor. Organize tudo para que a energia tenha um caminho bem definido e todos os aspectos da sua vida tenham equilíbrio, é o que afirma a mesma fonte.

Não se apegue emocionalmente à roupa (Foto: Freepik)

Por exemplo: roupa para ir à academia, os trajes para ir ao escritório, os vestidos casuais, os vestidos de festa... Dê a cada coisa o seu espaço e faça isso também por cores. A uniformidade nos comprimentos também é super importante.

“Recomendam começar da esquerda para a direita, começando pelo preto, em seguida o marrom, depois o azul, o verde, o roxo, o vermelho, o laranja, o rosa, o amarelo, o branco, os tons metálicos e, por último, o cinza.”