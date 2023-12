Dias em que você deve cortar o cabelo em dezembro de 2023, segundo a Lua

Dias em que você deveria cortar o cabelo em dezembro de 2023 As fases da lua podem influenciar o crescimento do cabelo (Freepik)

Se está pensando numa renovação total, esses são os dias em que deve cortar o cabelo em dezembro de 2023, de acordo com as fases da Lua.

Os especialistas na área afirmam que o astro tem sim influência em nossa beleza e saúde, assim como em outras áreas da vida, como por exemplo, a maneira de como nos sentimos ou agimos.

Estes são os melhores dias para cortar o cabelo Leve isso em consideração na sua visita ao salão de beleza

“A subida e descida das marés refletem toda a força gravitacional da Lua. (...) Os especialistas da Schwarzkopf explicam que atribuem um efeito semelhante devido à força do campo gravitacional no corpo dos seres humanos e animais.”

"De acordo com suas crenças, o cabelo cresce mais forte, os produtos de cuidado capilar são mais eficazes e o resultado é muito mais efetivo se levarmos em consideração o calendário lunar", acrescentam.

Dias para cortar o cabelo em dezembro de 2023

Para esta missão de acordo com o calendário lunar, tenha em conta o seguinte:

Acelerar o crescimento do cabelo: diz-se que a Lua crescente favorece o crescimento do cabelo , portanto, faça isso entre a Lua nova e a Lua cheia.

, portanto, faça isso entre a Lua nova e a Lua cheia. Ralentar o crescimento do cabelo: se você tem o cabelo curto e está interessado em que ele cresça mais lentamente, você deve cortá-lo durante a fase lunar minguante, ou seja, entre a Lua cheia e a Lua nova.

Esses dias também são perfeitos para renovações totais do look (Dreamstime)

Agora, os dias para cortar o cabelo em dezembro de 2023, de acordo com as fases da lua, são 19 e 27 de dezembro. De acordo com a ‘Glamour’, o primeiro deles é porque ocorrerá o Quarto Crescente, uma fase lunar que dará um impulso de crescimento e fortalecimento aos seus cabelos.

Em relação ao dia 27, isso se deve à presença da Lua fria ou de neve, o que significa que ela tem uma trajetória mais alta no céu, ficando no horizonte por mais tempo e tornando as noites deste mês mais longas e escuras.