Como fazer a transição para o cabelo grisalho sem perder elegância e glamour

Se já passou dos 40 anos, vamos contar como fazer a transição para o cabelo com fios brancos sem deixar de parecer elegante e bem arrumada o tempo todo.

Esse é um dos grandes dilemas para as mulheres que estão nessa fase, pois há aquelas que sucumbem às tinturas para manter a uniformidade por falta de paciência, ou para se manterem impecáveis, mas os especialistas têm várias dicas.

Como fazer a transição para cabelos grisalhos

Acessórios

Lenços, tiaras e outros acessórios para o cabelo são seus melhores amigos nesse processo de transição entre os fios com sua cor natural e os primeiros fios grisalhos que começam a aparecer. Dessa forma, você poderá disfarçá-los quando ainda são apenas alguns fios pequenos, separando a raiz do restante do cabelo.

Spray para retocar raízes

Outro truque na manga, que até mesmo as famosas usam quando têm pouco tempo, é retocar a raiz com sprays não permanentes, que nos salvam por várias horas de forma muito eficaz. Eles se diluem quando você lava o cabelo e são uma aposta sutil.

Mechas

Se você está procurando como fazer a transição para o cabelo grisalho, essa é a melhor dica de todas, pois economiza tempo e esforço. Basicamente, trata-se de render-se aos cabelos grisalhos incorporando mechas nessa tonalidade. Pode ser feito com a técnica de babylights, contouring ou mechas espinha de peixe, pois não se pinta todo o cabelo de cinza, mas são incorporadas finas luzes.

Truques caseiros

As infusões com alecrim podem ajudar porque sua missão é escurecer o cabelo de forma sutil e natural, então seu efeito não é muito prolongado.

Corte de cabelo

Por último, um corte em camadas com franja será um aliado na hora de disfarçar os cabelos brancos que surgem na raiz. No entanto, sinta-se orgulhosa de exibir seus cabelos grisalhos com naturalidade.