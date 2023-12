Adeus balayage: as mechas que serão moda e que têm efeito antienvelhecimento

Embora por muito tempo as mechas mais populares que dominaram as tendências fossem as balayage, a partir do próximo ano um novo e favorecedor design se posicionará como o favorito. Adeus balayage: as novas mechas em tendência para 2024 serão as melting.

Bye bye balayage

Sempre apostando no conforto, beleza, estilo, praticidade e, acima de tudo, para que as mulheres se sintam confortáveis, seguras e bonitas com o seu visual, as mechas melting chegam para oferecer isso e muito mais, através de um design incrível que, além disso, consegue rejuvenescer instantaneamente.

Isso, através de uma varredura muito mais natural, em que raízes que denunciam desaparecerão, o que até poderia fazer pensar que não existem mechas de forma alguma. É uma das técnicas que mais será usada em 2024 para obter um visual jovem.

As mechas melting são baseadas em uma técnica de colorimetria, na qual a cor é combinada de forma muito sutil com o tom natural do cabelo, proporcionando um visual muito simples, natural e discreto que é obtido através de um clareamento progressivo e difusão em direção às pontas, sem os tradicionais mechões, luzes ou mudanças drásticas de cor, o que resulta em uma aparência mais elegante.

Mechas melting: uma técnica sutil e elegante

É uma técnica que pode ser feita à mão livre, o que proporciona um visual mais natural ao cabelo, embora também existam outros métodos. Para obtê-las, começa-se pela parte de baixo, na área da nuca, e vai-se expandindo em direção horizontal, criando um efeito sutil de degradê de tons escuros para claros.

Podem ser combinados com tons quentes, como o mel, ideal para todos os tipos de pele. As mechas melting na versão mel são alcançadas através de mechas loiras, especialmente nessa tonalidade, cobrindo estrategicamente para dar luz aos cabelos.