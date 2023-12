Acerte neste Natal! Como escolher o perfume ideal para presentear alguém

Escolher um detalhe significativo é muito difícil quando se trata de aromas. Por isso, contamos como escolher o perfume ideal para presentear outra pessoa nas festas.

Queremos que seja genuinamente uma fragrância que o encante, que você use diariamente e que o represente, por isso devemos seguir o conselho de alguns especialistas.

Como escolher o perfume ideal para presentear

O primeiro aspecto que você deve levar em consideração são os aromas que essa pessoa já usa. Eles são doces? São leves ou fortes? São cítricos ou frutados? Essas serão pequenas pistas que vão te ajudar a direcionar a escolha, sem precisar perguntar o que ela gosta e estragar a surpresa.

Se não estiver muito familiarizada, os tipos de aromas mais comumente disponíveis são: notas florais, amadeiradas, frutadas, cítricas ou orientais, que são ambaradas.

Dar um perfume é um grande detalhe no Natal (Imagen de Mary Markevich en Freepik)

Outra chave para aprender como escolher o perfume ideal para presentear alguém é saber um pouco sobre seus hábitos. Aplica uma fragrância todos os dias? Usa apenas de dia ou de noite? É mais alguém de ocasiões especiais? Dessa forma, você poderá direcionar o aroma para um horário do dia, compromisso social e durabilidade.

De acordo com o seu estilo de vida, você poderá fazer as escolhas mais interessantes. Para mulheres ativas, opte por fragrâncias frescas e energizantes. Para um aroma mais doce ou sensual, as notas florais são ideais. Escolha notas amadeiradas e orientais para aqueles homens que cuidam da sua aparência física e são elegantes.

Dar perfumes é uma demonstração de amor e interesse (Foto: Unsplash)

Se você está procurando algo sazonal, como o Natal, geralmente são oferecidas fragrâncias com toques quentes e festivos. Em outras estações, como primavera-verão, opte por aromas mais frescos e florais. Se você quer algo luxuoso, os aromas âmbar vão cativá-la.