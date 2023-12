Vestidos que sairão da moda em 2024 e farão você parecer desatualizada aos 40 anos ou mais

A moda não tem regras estritas, pois é subjetiva e muito versátil. A cada ano, algumas tendências são mais marcantes do que outras e se adaptam a cada faixa etária. No entanto, com base nesse último ponto, é importante destacar que sempre é importante seguir alguns conselhos para usar a roupa e os acessórios que melhor se ajustam à idade, altura, forma do corpo e estilo de cada mulher.

Ao contrário da época das avós, onde as mulheres, ao chegarem aos 40 anos, já se vestiam como verdadeiras senhoras, aos poucos isso tem mudado para melhor, pois mais idade não significa vestir-se como mais velha. Pelo contrário, agora as mulheres procuram parecer mais jovens, mas sem cair no ridículo.

Hoje vamos te indicar quais são os vestidos que você deverá deixar de lado em 2024 para não parecer antiquada ou extravagante. Mas antes, é importante que você leve em conta alguns conselhos dos especialistas sobre o que fica melhor para as “jovens senhoras dos quarenta anos”.

Dicas imperdíveis

1. Escolha um guarda-roupa mais adequado à sua idade, deixando de lado todas aquelas que sejam muito juvenis.

2. Aposte em roupas que favoreçam a sua silhueta, realcem os seus pontos fortes e disfarcem as suas "imperfeições". Isso fará você se sentir muito mais segura.

3. Deixe os estampados excessivos para as mais jovens. Se você gosta, opte por estampas clássicas ou sutis.

4. Procure roupas do seu tamanho, pois isso irá favorecê-la. Usar roupas muito largas ou muito apertadas prejudicará sua imagem.

Adeus a estes vestidos!

Agora sim, estes são os vestidos que você não deve usar:

1. Vestidos florais muito chamativos

Para esta temporada e esta etapa de sua vida, as cores sóbrias são as que marcarão a tendência, por isso usar tecidos com flores não te beneficiará muito. Descarte-os!

2. Vestidos com aberturas extremas

De acordo com o portal Clara, da Espanha, estas peças não terão lugar para esta temporada, e podemos concordar com a Zara , que “aponta para um estilo mais recatado e sofisticado”.

3. Vestidos ultra justos

Diga adeus a essas roupas super justas e curtas, que de forma alguma combinam com essa idade. É melhor usar algumas peças um pouco mais folgadas que estilizem sua figura sem cair na vulgaridade.

4. Adeus às minissaias

Para este momento da sua vida, o mais ideal são saias até ao meio da coxa e acima do joelho, que te proporcionem um estilo mais recatado, mas igualmente sexy e jovial.

5. Abdomén à mostra

Se você vai usar jeans de cintura baixa, é melhor combiná-los com camisas ou camisetas que cheguem até essa área e completar o visual com um kimono ou peça longa.