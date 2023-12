Mechas woodlights e as cores de cabelo que serão tendência máxima em 2024

O ano de 2024 está “à porta” e, é claro, é hora de dar uma prévia do que está em alta em relação à cor do cabelo e que continuará sendo tendência no próximo ano. Muitas estão dizendo adeus às babylights ou balayage, pois há um novo método de descoloração que está chamando a atenção pela naturalidade dos resultados.

Trata-se das mechas Woodlights. Seu nome vem de "wood", que significa madeira, e "lights" (luzes) em inglês, pois o resultado desta técnica de iluminação capilar é baseado em fazer mechas sutis, que se assemelham à cor veiada da madeira.

De acordo com o portal web La central del cabello, esta técnica proporciona muita elegância e brilho aos cabelos, e acima de tudo, é baseada em um sistema totalmente orgânico e natural. Dessa forma, não danifica o cabelo como outras técnicas de coloração, mas sim favorece a saúde capilar. O cabelo fica totalmente hidratado e cheio de luz.

Uma das vantagens desse procedimento é que ele é orgânico, ou seja, utiliza produtos totalmente vegetais compostos por diferentes pigmentos extraídos da henna, da cassia ou do índigo, o que evita danos ao cabelo como ocorre com produtos químicos.

As woodlights podem ser usadas em qualquer cor de cabelo, como loiros, castanhos, avermelhados ou pretos, por isso é que estão tão em alta. Sua versatilidade as torna muito atraentes. No entanto, é aconselhável que, antes de se jogar de cabeça nelas, seja feito um teste para determinar se o cabelo pode resistir, principalmente em cabelos muito danificados.

Mas estas não são as únicas formas de estar na moda durante o próximo ano, pois também há outras tonalidades que prometem conquistar o 2024. A naturalidade continuará sendo a protagonista, embora também haja opções para as mais ousadas.

Latte Bronde

Trata-se de um tom café com leite, de acordo com o que explica a Glamur: “A cor café com leite evoluiu para um café com leite com algumas gotas de baunilha”. Eles explicaram que o ideal é que tenha reflexos loiros nas bases castanhas. Esse tipo de cor é ideal para aquelas que têm um tom de pele bronzeado. Se for penteado com ondas, o efeito natural é potencializado.

Brunette Golden

Este tom de cabelo é ideal para aquelas mulheres que não desejam abandonar seus cabelos castanhos, mas que as agradam a ideia de um loiro divino. É um castanho claro com reflexos dourados que iluminam muito o rosto. De acordo com o especialista Pablo Bogado, do Hair Studio, “os tons Brunette Golden que mais estarão em alta são o avelã e o mel”.