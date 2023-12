Feng Shui: as flores que atraem má sorte e que você deve afastar de sua casa

As flores dão uma aparência diferente às casas e as enchem de um aroma delicioso, colorido e excepcional, e até mesmo melhoram a qualidade do ar para ajudar as pessoas a respirar melhor. Mas isso não acontece com todas. Algumas plantas podem atrair má sorte, e o melhor é evitá-las ou afastá-las de casa para começar o ano de 2024 da melhor maneira.

Feng Shui: flores que devem ser afastadas de casa

De acordo com o Feng Shui, a flor da boa sorte é a flor de lótus, que chama a atenção não apenas por sua beleza, mas também por simbolizar o caminho para a melhoria e a perfeição absoluta. Mas também existem aquelas que podem trazer a desgraça e tudo o que é negativo.

Para atrair o sucesso e a fortuna, é melhor colocá-las do lado de fora da casa ou não comprá-las, seguindo as recomendações desta antiga filosofia chinesa.

Gêranio

Gerânio é uma das flores mais fáceis de encontrar em varandas, terraços e jardins. No entanto, de acordo com várias crenças populares, pode ter um efeito negativo na energia da casa se estiver em um cômodo inadequado ou se for usado em grande quantidade.

Equilíbrio entre a natureza e as energias positivas

Os especialistas em Feng Shui afirmam que o excesso de gerânios vermelhos em um quarto pode criar uma energia excessivamente ativa e dominante, o que se traduz em um efeito negativo.

Cravo

Cravo é usado em vasos, buquês e outros arranjos para decorar todo tipo de lugares e para muitos simboliza o amor e a amizade. O Feng Shui revela que se o cravo do ar, que simboliza a desgraça, estiver dentro de casa, ele absorverá as energias positivas e expulsará as negativas, prejudicando assim o equilíbrio.

Hortênsias

Hortênsias têm uma variedade de tonalidades e são muito elegantes. No entanto, há muitas superstições em torno dessa flor. Diz-se que ela trará fracasso, solidão e isolamento para o lar, em algumas culturas ela é associada à morte e geralmente é usada para arranjos funerários.