Carolina Herrera: 5 conselhos-chave para mulheres de todas as idades parecerem sempre elegantes

Carolina Herrera é muito clara e precisa ao dizer o que fica bem ou não para uma mulher. Cada um de seus conselhos se tornou lei no mundo da moda.

Para algumas mulheres, seguir cada um dos conselhos é primordial porque as faz se sentirem elegantes e empoderadas, para outras não é do agrado porque são demasiado radicais.

O certo é que tanto jovens como mulheres maduras seguem seu exemplo de elegância e sofisticação e aqui compartilhamos cinco dicas que serão fundamentais para vestir e parecer bonita:

Deves ser aliada dos básicos

Para Carolina Herrera, o armário deve ter as peças essenciais para a montagem de todos os tipos de trajes. Por isso, é essencial formar sua coleção de necessaires, confeccionados em cores neutras.

Os acessórios discretos

De acordo com a designer venezuelana, as cores devem ser a estrela dos seus looks, enquanto os acessórios devem ficar em segundo plano. Um exemplo de acessório de joalheria perfeito são as pérolas, que sempre adicionam sofisticação à sua aparência.

Aceitar-se como você é

A designer de 84 anos de idade conseguiu manter seu estilo intacto ao longo dos anos, pois, de acordo com suas próprias palavras, “não há nada que envelheça mais uma mulher do que se vestir como se fosse mais jovem” Portanto, é essencial sempre escolher as roupas adequadas.

Não se trata de dinheiro

Herrera parte do pressuposto de que a elegância não se compra, mas sim se adquire; e que tudo se trata de investimentos, por isso é essencial que o seu guarda-roupa esteja cheio de peças que, apesar de não terem um preço exorbitante, sejam combináveis com muitas outras e, além disso, mantenham a etiqueta de atemporal.

Cuidado com as proporções

Outra das máximas da moda e de Carolina Herrera tem a ver com cuidar das proporções para que um look, além de favorecer a aparência da sua figura, consiga manter-se sempre no topo da elegância, sem cair em exageros ou outras tendências disruptivas, como o kitsch, que apesar de possuir um caráter maximalista e original, nem sempre é sinônimo de elegância.