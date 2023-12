Alerta de toxicidade: mulher morre após beber 4 garrafas de água em 20 minutos

Ashley Summers, residente em Indiana, perdeu tragicamente a vida após ingerir quatro garrafas de água em apenas 20 minutos, levando especialistas a alertarem sobre a toxicidade da água. O incidente destaca os perigos de hidratar-se em excesso, resultando em inchaço cerebral.

Ashley estava em um passeio no Lago Freeman com sua família quando começou a se queixar de sede, bebendo rapidamente as quatro garrafas de água em busca de alívio. Apesar de inicialmente parecer inofensivo, o consumo excessivo levou a um inchaço no cérebro. Ao chegar em casa, Ashley desmaiou e nunca mais recuperou a consciência.

Seu irmão, Devon Miller, destacou a quantidade significativa de água consumida em um curto período, explicando que Ashley bebeu 64 onças em 20 minutos. O episódio resultou em edema cerebral, e a autópsia confirmou a causa oficial da morte como Edema Cerebral e Herniação com Lesão Cerebral Anóxica devido a desequilíbrio eletrolítico.

Bebendo-agua-do-rio-Jens-Johnsson-Pexels

Jens Johnsson / Pexels

Equilíbrio eletrolítico

O relatório do legista revelou a relação do desequilíbrio eletrolítico com a morte de Ashley. O Dr. Blake Froberg, toxicologista da IU Health, explicou que o risco de toxicidade da água aumenta quando há excesso de água e falta de sódio no corpo. Embora seja uma ocorrência rara, ele enfatizou a importância de ingerir líquidos que contenham eletrólitos, especialmente durante atividades físicas intensas no verão.

Os sintomas de toxicidade da água incluem mal-estar, cãibras musculares, dores e dores de cabeça. É crucial reconhecer os sinais e equilibrar a hidratação. A família de Ashley, inicialmente surpresa com a menção de toxicidade da água, agora busca conscientizar outros sobre os riscos associados à ingestão excessiva.

Mesmo com a perda, Ashley deixou um legado de generosidade. Seus órgãos doados - coração, fígado, pulmões, rins e parte do tecido ósseo - contribuíram para salvar cinco vidas. O incidente destaca não apenas os perigos da hidratação excessiva, mas também a importância da conscientização e doação de órgãos, como lembrou o The Mirror.