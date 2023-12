As revelações desta segunda-feira (4) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

As revelações desta segunda-feira (27) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário - Carta Nove de Ouros

Você tem sorte e deve aproveitar para melhorar a economia. Você já vem de uma crise por não ter sido prevenido e tem experiência. Com dinheiro novamente em mãos, é hora de pensar em economizar para momentos difíceis. Você se sente seguro de si, quer conquistar o mundo, mas ao mesmo tempo muito sozinho. Você precisa daquela parte da vida chamada amor, então seja linda, saia, aceite convites porque em um desses passeios está a pessoa que vai fazer seu coração bater.

Capricórnio - Carta Ás de Paus

Caminhos se abrem para você com melhores oportunidades a nível profissional. Você terá que escolher se quer ficar onde está e crescer lá ou dar o salto para obter a posição que merece em outro lugar. É um dilema que só você pode resolver analisando os prós e os contras de ambas as ofertas. Seja o que for, você se sairá muito bem. Uma pessoa do seu passado chega para mexer com o seu coração, mas não duvide que será algo temporário. Você simplesmente desfruta da atração sexual e encontro sem compromissos. Lembre-se que a mente e o corpo devem ficar bem.

Aquário – Carta Valete de Ouros

É preciso deixar de lado a irritação e os conflitos porque o ambiente de trabalho fica tenso e você não está ali para criar problemas, mas para resolvê-los. Encontre um momento para refletir e corrigir os erros cometidos. Lembre-se de que sua economia não vai muito bem para perder oportunidades. Você é enérgico, sedutor e deve aproveitar esses dias para despertar a paixão com seu parceiro. Não precisa de motivos para comemorar, basta o desejo.

Peixes – Carta O Hierofante

Melhore sua visão profissional porque você terá diante de você uma oferta muito tentadora na qual deverá pensar com muito cuidado. Tem boas perspectivas, basta pesar o que deseja para o seu futuro. Qualquer que seja sua decisão, você ficará bem. Alguém sentirá uma grande atração física e emocional por você. Aproveite o momento e aceite o namoro porque pode ser a pessoa que você esperava na sua vida. Não perca esta oportunidade.

