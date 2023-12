As revelações desta segunda-feira (4) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Áries – Carta O imperador

A partir deste momento termina a má sorte e começa uma nova etapa a nível profissional. Tudo começa a funcionar e com isso a melhorar a economia que lhe permitirá saldar dívidas. Assuma o controle do relacionamento porque estão acontecendo coisas que você deve parar a tempo. Saia da rotina que os separa, seduzam-se novamente e procurem aquele momento mágico de intimidade que os fará sentir-se plenos e felizes.

Touro – Carta O Rei de Espadas

Estresse, fadiga e preocupações podem causar problemas de saúde que você terá que resolver muito em breve. É claro que você deve produzir para ajudar a família, mas tem que chegar o momento em que você reflete e decide fazer mais por si mesmo. Pare de ser possessivo com seu parceiro, isso não leva a lugar nenhum. Tenha certeza de que seu relacionamento está bem. A pressão não é necessária. Você deve suavizar e buscar aquela parte sedutora, amorosa e afetuosa de você para retornar à estabilidade emocional.

Gêmeos – Carta A Sacerdotisa

Você tem em mãos o poder de garantir que os objetivos propostos a nível profissional sejam alcançados no curto prazo. Para isso, você deve ser firme nas decisões a serem tomadas e demonstrar que tem liderança suficiente para garantir que toda a equipe caminhe em uma direção e a economia melhore para todos. Seu parceiro também está esperando que você tenha tempo para conversar e definir o relacionamento. Você é impressionante e precisa superar um momento difícil. Ambos têm que tentar apaziguar um ao outro e fazer renascer o amor e a paixão prevalecer na intimidade.

Câncer – Carta O louco

Você terá que resolver muitos conflitos com pessoas do seu ambiente de trabalho que não entendem que há mudanças a serem feitas para que tudo funcione melhor. É preciso buscar acordos, negociar e tomar medidas se necessário para levar o negócio adiante. Não permita que seu parceiro o assedie com ciúmes, dê um basta nessa situação porque você precisa de toda a sua concentração nos negócios. Mas isso não significa desatenção, pelo contrário, ambos precisam de tempo um para o outro.

Confira mais: O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião