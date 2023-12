As revelações desta segunda-feira (04) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot

As revelações desta segunda-feira (4) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão – Carta A morte

Você é o líder de um projeto no qual deve colocar todos os esforços para que todos estejam focados nas estratégias, não pode se descuidar e deixar isso em mãos erradas. Delegue funções, mas esteja sempre atento à supervisão. É desta forma que você garantirá que as finanças melhorem para seu benefício e de todos. Você termina esse relacionamento que estava gerando muitas complicações por causa do ciúme e da posse. Você merece algo melhor. Agora é hora de refletir sobre o que havia de errado com você e buscar corrigir isso para não repetir histórias.

Virgem - A Rainha de Espadas

A vida deu um giro de 180 graus com algumas mudanças e ajustes a nível profissional. A economia está melhorando tanto que você conseguirá se livrar das dívidas e ajudar sua família com um problema que preocupou. É um momento de boa sorte que você deve aproveitar para economizar também. Seu parceiro propõe uma viagem, aceite que você precisa esfriar a cabeça. São etapas para fortalecer os laços de amor.

Libra - Carta Três de Paus

A estabilidade e o equilíbrio económico atual se baseou em muito esforço e dedicação aos negócios. Mas você deve garantir que aqueles ao seu redor sigam o caminho certo para garantir que outros projetos avancem. Você é o exemplo e vai conseguir. Deixe o tédio, pois isso mata a paixão. Seja criativo, sedutor, procure o momento de amar e ser amado, experimente coisas novas e verá como o relacionamento ganha um tom diferente.

Escorpião - O Rei de Paus

Tudo está a seu favor para que você tenha negócios lucrativos no curto e no longo prazo. Você conta com o apoio de todos para implementar as estratégias que apresentou e assim começar de uma vez por todas com tudo que estava estagnado. Sua inteligência e intuição são duas armas que você usará com determinação. Você está iniciando um relacionamento com alguém que custou muito para conquistar, mas agora se sente satisfeito, feliz, seguro e confortável. Chegou a hora de passar para a fase da sensualidade e da paixão.

