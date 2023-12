As previsões do tarot para todos os signos do zodíaco para o mês de dezembro de 2023.

Áries

Neste mês de dezembro a carta “A Torre” domina a sua vida, isso significa que você terá grandes conquistas profissionais e aumentará seu patrimônio financeiro. Você terá muita sorte no amor, um parceiro estável entrará em sua vida e falará em formalizá-la. Lembre-se que o seu signo é muito intenso e tem um caráter forte, então você precisa começar a mediar esse jeito de ser e tentar ser mais tolerante. Você vai precisar dormir mais e se exercitar para que sua mente esteja 100% em tudo que for fazer, lembre-se que você está com muita tensão nervosa. Você vai comprar uma passagem de avião para passar o Natal com a família ou ir com os amigos no final do ano.

Touro

A carta “Temperança” dominará sua vida no mês de dezembro, assim você encontrará soluções para seus problemas e poderá avançar em sua vida pessoal. Você terá muito trabalho e provas finais, lembre-se que seu signo precisa estar sempre ocupado para que sua energia flua com mais facilidade e assim possa avançar em seus projetos de vida. Lembre-se que você é o touro do Zodíaco e isso significa que precisa sempre ter um companheiro ao seu lado para poder seguir em frente na sua vida pessoal. Seu signo é caracterizado pela sexualidade e paixão. Este mês você terá um grande prêmio.

Gêmeos

No mês de dezembro , a carta “A Carruagem” regerá sua vida. É preciso seguir em frente e deixar o passado para trás, principalmente porque há momentos de constante crescimento profissional. Dezembro será um mês cheio de lembranças e de muita convivência familiar, lembre-se que o seu signo é o pilar da família, por isso todos vêm até você para celebrar festas e eventos importantes. Serão 31 dias de novas oportunidades de emprego e ideias para começar um negócio, não perca e realize seus sonhos. Tente não ficar chateado com nada ou brigar. Você recebe dinheiro extra pelo seu bônus. Você começa a decorar sua casa para o Natal.

Câncer

Você obteve a carta “O Eremita” no horóscopo do tarot, o que implica que você avançará em seus projetos de vida, mas deverá ser mais reservado e não cair em comentários ruins. Sua luz brilhará mais forte do que nunca nesta época. Dezembro é um mês de renovação completa. Livre-se dos ressentimentos da sua mente, lembre-se que é o mês do perdão e da convivência com seus entes queridos. É o momento ideal para recomeçar, serão 31 dias de muitas ideias novas para sua vida. Apaixonado você continuará com seu parceiro estável. Cuide de dores de garganta ou infecções, lembre-se que é o seu ponto fraco. Tente ir a todas as festas e pousadas que tiver para ganhar um prêmio.

Leão

Você obteve a carta “Estrela” em seu horóscopo de tarô, o que indica que você brilhará sem limites este mês. Prepare-se para um mês cheio de conquistas e sonhos realizados, basta saber ficar calado e não falar dos seus objetivos. Dezembro será um mês cheio de novas emoções para você, haverá muitas viagens e novas pessoas em sua vida, então lembre-se. Seu signo sempre parece melhor este mês. Tenha cuidado com problemas estomacais e intestinais, preste atenção no que come e evite excessos. Procure não brincar com os sentimentos das pessoas, se não quer algo sério com seu parceiro é melhor falar e se dar bem como amigos.

Virgem

Você ganhou a carta “Roda da Fortuna”, então terá um mês repleto de boas notícias no âmbito profissional e financeiro. Aproveite essa boa sequência para avançar no trabalho ou obter um lucro inesperado. Aproveite para tomar decisões importantes ou para iniciar novos projetos que farão você crescer e lhe darão estabilidade. Seus signos compatíveis são Gêmeos, Touro e Capricórnio , esses signos irão apoiá-lo e ajudá-lo a atingir seus objetivos. Dezembro é o mês que você mais espera porque é quando sua energia positiva mais cresce, aproveite este mês para fazer tudo o que você planejou.

Libra

A carta de “O Loco” chegou até você este mês, significa dinheiro ilimitado e a chegada de novas oportunidades de emprego; Porém, recomendo também que você se acalme para tomar decisões e começar a amadurecer. Você está no momento ideal para ser alguém na vida, terá a oportunidade que tanto esperava, principalmente profissionalmente, mas não se esqueça cuidar de si mesmo, inveja e maus desejos. Você conhecerá alguém de outro estado ou país que proporá um relacionamento formal. Se você for mulher, também poderá engravidar antes do final do ano.

Escorpião

“O Julgamento” é a sua carta de tarô , significa que você finalmente resolverá todos os problemas jurídicos que teve. No entanto, recomendo que você seja mais cauteloso com seus assuntos. Seus signos compatíveis para o amor são Aquário, Câncer e Peixes, com eles você poderá estabelecer relacionamentos harmoniosos e duradouros. Para este mês as cores da fortuna e da prosperidade são o laranja e o amarelo. Você terá muitos compromissos familiares e terá que fazer compras de última hora para presentes de Natal. Você receberá notícias de um amor do passado que se proporá a voltar, mas embora se diga que estes são tempos de perdoar, aconselho que não aceite porque isso vai te machucar novamente.

Sagitário

Este mês seus signos compatíveis para encontrar o amor são Áries, Câncer e Leão , sua carta de tarô é o “Ás de Paus” , o que significa que você está no momento certo para ser o melhor naquilo que propõe, as energias cósmicas que o cercarão você alcançar seus objetivos. Você terá 31 dias de ótima convivência com familiares e amigos, mas deve tomar cuidado para não se meter em problemas isso não é seu. Você se lembrará de um amor do passado que ligará para você no Natal para pedir desculpas e fechar esse círculo em sua vida. Você organiza sua pousada de trabalho e família. Você também será convidado a trabalhar para uma campanha política ou para o governo.

Capricórnio

Você receberá um dinheiro que não esperava , terá um mês cheio de presentes e festas, basta cuidar dos excessos. Sua carta no horóscopo do tarô é “O Mágico” , significa que serão dias mágicos e cheios de oportunidades profissionais, você resolverá problemas do passado para avançar em sua vida. Áries, Virgem e Touro são os seus signos ideais para buscar um relacionamento amoroso cheio de paixão. Você terá dias de muito trabalho e estudo para as provas finais, administre seu tempo e não pense em coisas negativas. Você vai pensar muito em deixar seu parceiro ou trocá-lo por outra pessoa, é importante que você pense muito bem na decisão que vai tomar.

Aquário

Suas cores da abundância são o azul e o branco , o que o ajudará a atrair prosperidade e harmonia. A sua carta no horóscopo do tarot é “O Mundo”, significa que é hora de tomar decisões para avançar profissionalmente, o mais importante é desenvolver-se, por isso não hesite em preparar as mudanças que necessita. Procure buscar um bom amor com os signos Libra, Gêmeos e Aquário. Você estará cheio de eventos e posadas, mas tome cuidado para não falar muito nas reuniões de trabalho, pois podem surgir fofocas. Você decidirá reservar um tempo sozinho para curar seu coração e assim começar a conhecer pessoas que são mais parecidas com você. Cuidado com dores de cabeça e no pescoço, que podem ser causadas por tensão.

Peixes

“O Sol” é a sua carta de tarot deste mês , significa que é a melhor época do ano em que você alcançará muitos objetivos e alcançará a realização pessoal. Você deve deixar as inseguranças para trás e começar a ver um futuro melhor. Será um mês de renovação completa, você se organizará em tudo no trabalho para estar cheio de sorte e oportunidades, Você encontrará um amor sincero e verdadeiro com alguém de Touro, Câncer ou Escorpião . Você vai se apaixonar novamente pelo seu parceiro, entenda que no relacionamento há descontentamento e ciúme, mas nada que não possa ser consertado. Você também decidirá iniciar um negócio com seus melhores amigos e eles se sairão muito bem.

Com informações do site Publimetro