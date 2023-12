A energia da sorte será recarregada para 3 animais do horóscopo chinês

Dezembro de 2023 está começando e alguns signos podem ter a energia de sorte recarregada em suas vidas.

Confira quais são:

Rato

Signo dos nascidos em 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Arrisque e aproveite esse momento de definição em que muitos terminarão a carreira e outros decidirão pela atividade que sempre quiseram desenvolver. Resolva os conflitos interiores com calma, mas também coragem. A intuição e instinto estão em seu lado para agir no momento certo e com determinação.

Búfalo

Signo dos nascidos em 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Hora de ter mais ação e refletir sobre o que deseja profissionalmente. Desafie os limites, mas não esqueça de usar a harmonia e os momentos de prazer para recarregar as energias. Mantenha a mente positiva e abra as portas que estão a seu favor na vida pessoal e profissional. Surpresas.

Tigre

Signo dos nascidos em 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Momento de poder e paixão. Ouse e alcance objetivos com uma atitude otimista. Você terá uma grande capacidade de resolver problemas e colocar tudo em ordem. As mudanças chegam, se chegar a se sentir distante ou confuso, é hora de ter cautela nas próximas decisões. O passado também pode bater na porta.