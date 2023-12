As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes no último mês do ano, 1° de dezembro.

Sagitário

Este mês seus signos compatíveis para encontrar o amor são Áries, Câncer e Leão , sua carta de tarô é o “Ás de Paus” , o que significa que você está no momento certo para ser o melhor naquilo que propõe, as energias cósmicas que o cercarão você alcançar seus objetivos. Você terá 31 dias de ótima convivência com familiares e amigos, mas deve tomar cuidado para não se meter em problemas isso não é seu. Você se lembrará de um amor do passado que ligará para você no Natal para pedir desculpas e fechar esse círculo em sua vida. Você organiza sua pousada de trabalho e família. Você também será convidado a trabalhar para uma campanha política ou para o governo.

Capricórnio

Você receberá um dinheiro que não esperava , terá um mês cheio de presentes e festas, basta cuidar dos excessos. Sua carta no horóscopo do tarô é “O Mágico” , significa que serão dias mágicos e cheios de oportunidades profissionais, você resolverá problemas do passado para avançar em sua vida. Áries, Virgem e Touro são os seus signos ideais para buscar um relacionamento amoroso cheio de paixão. Você terá dias de muito trabalho e estudo para as provas finais, administre seu tempo e não pense em coisas negativas. Você vai pensar muito em deixar seu parceiro ou trocá-lo por outra pessoa, é importante que você pense muito bem na decisão que vai tomar.

Aquário

Suas cores da abundância são o azul e o branco , o que o ajudará a atrair prosperidade e harmonia. A sua carta no horóscopo do tarot é “O Mundo”, significa que é hora de tomar decisões para avançar profissionalmente, o mais importante é desenvolver-se, por isso não hesite em preparar as mudanças que necessita. Procure buscar um bom amor com os signos Libra, Gêmeos e Aquário. Você estará cheio de eventos e posadas, mas tome cuidado para não falar muito nas reuniões de trabalho, pois podem surgir fofocas. Você decidirá reservar um tempo sozinho para curar seu coração e assim começar a conhecer pessoas que são mais parecidas com você. Cuidado com dores de cabeça e no pescoço, que podem ser causadas por tensão.

Peixes

“O Sol” é a sua carta de tarot deste mês , significa que é a melhor época do ano em que você alcançará muitos objetivos e alcançará a realização pessoal. Você deve deixar as inseguranças para trás e começar a ver um futuro melhor. Será um mês de renovação completa, você se organizará em tudo no trabalho para estar cheio de sorte e oportunidades, Você encontrará um amor sincero e verdadeiro com alguém de Touro, Câncer ou Escorpião . Você vai se apaixonar novamente pelo seu parceiro, entenda que no relacionamento há descontentamento e ciúme, mas nada que não possa ser consertado. Você também decidirá iniciar um negócio com seus melhores amigos e eles se sairão muito bem.

Com informações do site Publimetro