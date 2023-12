As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião no último mês do ano, 1° de dezembro.

Leão

Você obteve a carta “Estrela” em seu horóscopo de tarô, o que indica que você brilhará sem limites este mês. Prepare-se para um mês cheio de conquistas e sonhos realizados, basta saber ficar calado e não falar dos seus objetivos. Dezembro será um mês cheio de novas emoções para você, haverá muitas viagens e novas pessoas em sua vida, então lembre-se. Seu signo sempre parece melhor este mês. Tenha cuidado com problemas estomacais e intestinais, preste atenção no que come e evite excessos. Procure não brincar com os sentimentos das pessoas, se não quer algo sério com seu parceiro é melhor falar e se dar bem como amigos.

Virgem

Você ganhou a carta “Roda da Fortuna”, então terá um mês repleto de boas notícias no âmbito profissional e financeiro. Aproveite essa boa sequência para avançar no trabalho ou obter um lucro inesperado. Aproveite para tomar decisões importantes ou para iniciar novos projetos que farão você crescer e lhe darão estabilidade. Seus signos compatíveis são Gêmeos, Touro e Capricórnio , esses signos irão apoiá-lo e ajudá-lo a atingir seus objetivos. Dezembro é o mês que você mais espera porque é quando sua energia positiva mais cresce, aproveite este mês para fazer tudo o que você planejou.

Libra

A carta de “O Loco” chegou até você este mês, significa dinheiro ilimitado e a chegada de novas oportunidades de emprego; Porém, recomendo também que você se acalme para tomar decisões e começar a amadurecer. Você está no momento ideal para ser alguém na vida, terá a oportunidade que tanto esperava, principalmente profissionalmente, mas não se esqueça cuidar de si mesmo, inveja e maus desejos. Você conhecerá alguém de outro estado ou país que proporá um relacionamento formal. Se você for mulher, também poderá engravidar antes do final do ano.

Escorpião

“O Julgamento” é a sua carta de tarô , significa que você finalmente resolverá todos os problemas jurídicos que teve. No entanto, recomendo que você seja mais cauteloso com seus assuntos. Seus signos compatíveis para o amor são Aquário, Câncer e Peixes, com eles você poderá estabelecer relacionamentos harmoniosos e duradouros. Para este mês as cores da fortuna e da prosperidade são o laranja e o amarelo. Você terá muitos compromissos familiares e terá que fazer compras de última hora para presentes de Natal. Você receberá notícias de um amor do passado que se proporá a voltar, mas embora se diga que estes são tempos de perdoar, aconselho que não aceite porque isso vai te machucar novamente.

Com informações do site Publimetro