As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer no último mês do ano, 1° de dezembro.

Áries

Neste mês de dezembro a carta “A Torre” domina a sua vida, isso significa que você terá grandes conquistas profissionais e aumentará seu patrimônio financeiro. Você terá muita sorte no amor, um parceiro estável entrará em sua vida e falará em formalizá-la. Lembre-se que o seu signo é muito intenso e tem um caráter forte, então você precisa começar a mediar esse jeito de ser e tentar ser mais tolerante. Você vai precisar dormir mais e se exercitar para que sua mente esteja 100% em tudo que for fazer, lembre-se que você está com muita tensão nervosa. Você vai comprar uma passagem de avião para passar o Natal com a família ou ir com os amigos no final do ano.

Touro

A carta “Temperança” dominará sua vida no mês de dezembro, assim você encontrará soluções para seus problemas e poderá avançar em sua vida pessoal. Você terá muito trabalho e provas finais, lembre-se que seu signo precisa estar sempre ocupado para que sua energia flua com mais facilidade e assim possa avançar em seus projetos de vida. Lembre-se que você é o touro do Zodíaco e isso significa que precisa sempre ter um companheiro ao seu lado para poder seguir em frente na sua vida pessoal. Seu signo é caracterizado pela sexualidade e paixão. Este mês você terá um grande prêmio.

Gêmeos

No mês de dezembro , a carta “A Carruagem” regerá sua vida. É preciso seguir em frente e deixar o passado para trás, principalmente porque há momentos de constante crescimento profissional. Dezembro será um mês cheio de lembranças e de muita convivência familiar, lembre-se que o seu signo é o pilar da família, por isso todos vêm até você para celebrar festas e eventos importantes. Serão 31 dias de novas oportunidades de emprego e ideias para começar um negócio, não perca e realize seus sonhos. Tente não ficar chateado com nada ou brigar. Você recebe dinheiro extra pelo seu bônus. Você começa a decorar sua casa para o Natal.

Câncer

Você obteve a carta “O Eremita” no horóscopo do tarot, o que implica que você avançará em seus projetos de vida, mas deverá ser mais reservado e não cair em comentários ruins. Sua luz brilhará mais forte do que nunca nesta época. Dezembro é um mês de renovação completa. Livre-se dos ressentimentos da sua mente, lembre-se que é o mês do perdão e da convivência com seus entes queridos. É o momento ideal para recomeçar, serão 31 dias de muitas ideias novas para sua vida. Apaixonado você continuará com seu parceiro estável. Cuide de dores de garganta ou infecções, lembre-se que é o seu ponto fraco. Tente ir a todas as festas e pousadas que tiver para ganhar um prêmio.

Com informações do site Publimetro