10 perfumes baratos que têm um cheiro luxuoso, esbanjam elegância e duram o dia todo

Existem alguns perfumes baratos que não perdem em nada para as fragrâncias caras e exclusivas do mercado. Portanto, para todas as pessoas que estão procurando por perfumes elegantes, duradouros e de baixo custo, essa seleção é ideal.

Perfumes de baixo custo que são duradouros e luxuosos

A 5th Avenue de Elizabeth Arden é uma fragrância que tem como protagonistas as notas florais, como flor de tília, lírio-do-vale, lilás, magnólia, bergamota e tangerina. É ideal para ser usada em qualquer época do ano, especialmente na primavera.

Green tea de Elizabeth Arden é da mesma família e tem se posicionado como um dos melhores perfumes dentre os mais vendidos. Sua combinação tem notas de menta, casca de laranja, bergamota e limão com um toque de cravo, almíscar, jasmim, musgo de carvalho e âmbar branco, chá verde e sementes de aipo.

Água de Bambu de Adolfo Dominguez é uma fragrância fresca e primaveril. Sua composição contém notas aquáticas: flor de lótus, bambu, yuzu, frésia, jasmim, almíscar e cedro.

Aguas Intensas #15 de Victorio & Lucchino é uma fragrância oriental e floral com notas cítricas e frutadas que contrastam com um fundo amadeirado e de café. Suas notas principais são bergamota, tangerina e pera.

São perfumes doces, frescos e frutados

LoveMe de Tous é uma fragrância frutada e floral com notas de laranja rosa, pimenta rosa, lichia, peônia, rosa, jasmim e cashmere.

Fresia de Solinotes é mais uma das fragrâncias florais e frutadas com notas de pêssego, pera, tangerina, fresia, jasmim e sândalo.

Anaïs Délice de Cacharel é uma fragrância fresca e delicada, com notas frutadas e florais em partes iguais.

Não Beba de Sephora é uma fragrância cítrica e refrescante com notas de tangerina doce e chá matcha.

CK One de Calvin Klein é uma fragrância unissex com um aroma cítrico, fresco e leve: abacaxi, mamão, tangerina, limão e bergamota.

Halloween é um perfume que pertence à família oriental e floral com um caráter intenso.