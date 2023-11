O corte de cabelo curto e rejuvenescedor, fácil de pentear que arrasará entre as famosas em 2024

É rejuvenescedor e moderno. Trata-se do corte de cabelo mixie, o estilo de pixie mais rebelde e com personalidade que se tornou tendência neste 2023 e promete ser protagonista em 2024.

O termo mixie surge da fusão do corte pixie com o corte mullet, pois combina a forma do primeiro - longo no topo e curto nas partes de trás e laterais - com a nuca e as laterais mais longas, o que lhe dá aquele ar rebelde e andrógino.

Corte mixie com franja desfiada

Este corte mixie é uma opção ideal para rostos quadrados e hexagonais graças aos cabelos compridos que cercam a mandíbula e o franjão desfiado que circunda. Ambos os elementos permitem suavizar as feições.

Corte de cabelo misturado com longos cavanhaques

As pontas longas permitem estilizar visualmente os rostos redondos ao recortar os lados do óvalo facial. O ideal neste corte é deixá-las desfiadas para dar textura, acompanhando o comprimento na nuca.

Corte misto com franja curta

Para rostos ovalados e redondos, um franjão estilo baby bang será uma opção favorecedora. Neste caso, é combinado com um desbotamento dos extremos para dar textura ao acabamento, bem como um acabamento irregular cheio de movimento.

Corte mixie bicolor

Se você quiser dar ainda mais um ar ousado para o seu corte mixie, você pode escolher uma coloração bicolor para dar profundidade ao corte e criar nuances. Neste caso, as camadas inferiores são coloridas de vermelho para dar dimensão ao cabelo preto.

Corte de cabelo ondulado misto

O mixie fica muito bem em cabelos cacheados e ondulados, texturas que lhe dão um acabamento único e personalizado ao corte. Especialmente elementos como o franjão e as laterais fazem com que este corte se destaque, já que nestas áreas os cachos se expressam de forma única e personalizada.

Corte mixie texturizado

Nada mais estiloso do que pentear um corte de pixie mullet com um acabado texturizado como esse. Se o seu cabelo não tem textura natural, você pode recorrer a um produto que aporte, como um spray de sal para deixar esse acabado como esponjoso.

Corte suave mistura mixie

Se você preferir, aposte neste estilo de mixie suave onde a diferença de comprimentos entre a parte superior da cabeça e a nuca é muito menos marcada. Além disso, é uma versão em que as laterais ficam mais integradas.

Corte mixie ondulado

Você tem cabelos ondulados? Então esse tipo de corte permitirá que você obtenha um visual cheio de estilo e personalidade. O melhor de tudo? O cuidado diário não levará muito tempo.

Corte mixie undercut

Esta versão do corte mixie incorpora um rasurado dos lados da cabeça que dá maior ênfase ao estilo mullet por trás, abandonando as laterais e dando maior protagonismo ao franjão, que se une em uma única peça à parte de trás.

Corte mixie com franja cortina

O estilo de franja aberta estilo cortina combina muito bem com o mixie e é especialmente favorecedor em rostos redondos e quadrados, pois permite estilizar as feições. Além disso, a franja aberta fica ótima com este estilo de corte de cabelo porque dá continuidade às laterais.