As revelações desta quinta-feira (30) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Áries

Muito sucesso no negócios nesta semana porque você conhecerá pessoas poderosas que lhe pedirão uma parceria para obter bons lucros econômicos . É uma oportunidade que você não pode perder porque significa crescimento profissional.

Touro

Será uma semana de muito trabalho e muitos confrontos que você terá que superar com paciência, tolerância e boa atitude para que tudo corra bem, apesar de todas as coisas negativas que o cercam. Você tem que ser muito astuto para determinar quem quer avançar e quem não quer.

Gêmeos

Será uma semana com perspectivas de emprego muito boas, então se você quiser aquela promoção, peça. O universo está a seu favor e você deve aproveitar esse momento. Mantenha uma atitude positiva para manter as coisas indo bem. A vida dá muitas voltas e você finalmente encontrou aquela pessoa que te dá segurança, que te entende, que te valoriza e que acima de tudo está comprometida com você.

Câncer

Você deve tomar uma decisão logo para mudar o que você pensava que estava funcionando até agora. A carta lhe diz que você deve refletir e ouvir sua intuição para que as coisas saiam da forma esperada.

Com informações da revista Nueva Mujer