As revelações desta quarta-feira (29) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

LEÃO

Você carregou fardos e problemas que não são seus. Corrigiu erros e encontrou soluções para muitos, enquanto outros, muito confortáveis, chegaram a reclamar com você por não fazer o suficiente. Acordou, está estabelecendo limites.

VIRGEM

Você não é um espectador passivo, que não se incomoda com nada - e todos reconhecem que você está certo. Você insistirá em seus protestos por princípio. Não importa se, como diz a linguagem popular, é “um cachorro latindo para uma parede”.

LIBRA

Você percebe algo diferente nas pessoas, na luz da manhã, nas noites que começam mais cedo nesta época do ano. É algo como a serenidade e a confiança que há muitas pessoas que encaram a vida com responsabilidade e assim conseguem fazer a locomotiva do mundo não para. Você não acredita que sua percepção é uma mera ilusão, as coisas vão melhorar.

ESCORPIÃO

Apesar das declarações de alto nível, das manifestações em massa e das orações, a guerra continua. Aqueles que a apoiam são os mesmos que negam a triste história do mundo, escrita sob as explosões, o as ruínas, a fumaça, o sangue, as feridas e a rigidez dos cadáveres.

Com informações do site El Espectador