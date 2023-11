O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Renascimento

Momento de se desapegar das recordações do passado que só inquietam sua mente e não o deixam encontrar o equilíbrio. Os momentos podem ser desafiadores, mas sempre existirá uma luz dentro de você capaz de trazer a tranquilidade, a esperança e a astucia para sair de problemas. Ouça-se e renasça para o novo.

Virgem – Carta da Tristeza

Hora de compreender algumas tristezas para que elas sejam digeridas e se transformem somente em aprendizagem. É hora de ter fé que o caminho está sendo guiado para uma melhor direção e o que o afetava ficará para trás.

Libra – Carta dos Apaixonados

Cuidado para não entrar em ilusões e expectativas que não correspondem com a realidade. É preciso enxergar a verdade e a vida real para construir parcerias sinceras e de companheirismo, apoio e desenvolvimento. Hora de sair também do pessimismo e estagnação, buscando iniciativas e abrindo mais o coração.

Escorpião – Carta da Intensidade

Sua intensidade pode construir, mas também destruir. É importante se equilibrar e desenvolver uma sabedoria madura para poder tomar as iniciativas e realizar o que deseja permitindo que tudo floresça no tempo e com os cuidados necessários.

