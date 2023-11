Relacionamento: 6 razões pelas quais terminar uma amizade pode ser tão duro

Terminar um relacionamento com uma pessoa pode ser uma das tarefas mais desafiadoras. Isso acontece porque, mesmo sabendo da possibilidade, dificilmente alguém vai se comprometer pensando no fim. Quando se trata de amizades, diferente das conexões amorosas, talvez seja ainda mais difícil lidar com o término.

Isso acontece porque a dinâmica de ser amigo foge totalmente de como um compromisso amoroso se classifica. Além de não precisar de uma exclusividade, o contexto pode ser repleto de menos tensão. No entanto, os rompimentos de qualquer ciclo podem ocorrer.

Em um artigo publicado no portal Psychology Today, a psicóloga clínica Roxy Zarrabi listou algumas das razões pelas quais terminar uma amizade pode ser tão difícil. De acordo com ela, o desafio de lidar com a perda é um dos pontos mais duros.

“Ao contrário de uma relação romântica, uma separação de amizade é algo que podes pensar que nunca te vai acontecer até que aconteça. O que pode tornar um rompimento de amizade ainda mais difícil de lidar é que não há protocolo para acabar com uma amizade ou lidar com a perda resultante”, explica a especialista.

6 razões pelas quais terminar uma amizade pode ser tão duro

Entender a dureza de terminar uma amizade pode auxiliar em diversos pontos. Para quem tem amizades verdadeiras e deseja preservá-las, é importante estar ciente do que pode acontecer e se deparar com os principais motivos.

Aos que já perderam amigos, também é importante compreender possíveis pontos que resultaram no acontecimento. Extraído da mesma fonte, abaixo você confere as possíveis razões: