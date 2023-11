Carolina Herrera revela manicure que evita que se note a idade nas suas mãos

Os conselhos de Carolina Herrera ecoam na cabeça das mulheres mais importantes do mundo. A camisa branca não pode faltar no seu guarda-roupa, os jeans são para as jovens, o cabelo curto depois dos 40 e também a manicure simples e delicada.

"Uma mulher deveria envelhecer com graça e não tentar parecer uma idade que não tem, ou parecerá ridículo. Vejo muitas mulheres na rua que, de trás, parecem muito bonitas com seus cabelos longos e saias curtas. Mas quando se viram, parecem mais velhas", disse Carolina Herrera em uma entrevista ao Daily Mail.

Para a designer de sucesso, nada envelhece uma mulher mais do que fingir que ela ainda é jovem, e considera fundamental cultivar o seu próprio estilo pessoal após certa idade, seja com o corte de cabelo ou algo tão importante como as suas mãos que devem ser muito delicadas após os 40 anos.

A premissa é uma manicure simples

A designer venezuelana é conhecida pelo seu estilo elegante e atemporal; e também tem algumas preferências específicas quando se trata de manicures.

Destaca-se que as mulheres com mais de 60 anos devem optar por uma manicure simples e elegante e, para conseguir isso, recomenda-se usar cores neutras, como rosa, bege ou nude, e manter as unhas curtas e bem formadas.

Também sugere evitar designs muito chamativos ou elaborados.

Em várias ocasiões, Carolina Herrera optou pela variante de brilho transparente - às vezes em branco semi-transparente - para dar um efeito de perolado, o que é muito combinável e versátil.

Suas unhas costumam apresentar essas cores neutras com acabamentos brilhantes para evitar que a unha pareça desidratada ou mal cuidada.

A designer considera que as mãos de uma mulher com mais de 40 anos devem estar bem cuidadas e as unhas com tons simples e elegantes. “Eu gosto do simples, e gosto de looks simples”, disse em uma entrevista.