Jeans de Victoria Beckham viralizam e são ideais aos 50, indo contra as regras de Carolina Herrera

O novo documentário de David Beckham causou fortes controvérsias, após se falar sobre sua suposta infidelidade e como ela foi vivida pela sua esposa, Victoria Beckham, além disso, o casal ofereceu uma visão íntima de sua casa e do dia a dia.

Mas não foram apenas as suas declarações que se espalharam, também seu jeans foi um grande sucesso, de tal forma que as usuárias começaram a procurar a loja a qual pertencia. A famosa do Reino Unido, conhecida por seus elegantes designs de moda, tinha que honrar o seu nome e deixar um estilo que cativasse todas as mulheres.

Ele provou que o seu guarda-roupa não contém apenas vestidos de gala ou ternos, mas também tem elegância mesmo quando veste jeans, desafiando a famosa regra de Carolina Herrera, que diz que essa peça deve parar de ser usada depois dos 30 anos.

"Jeans são para jovens, não deveríamos usá-los depois dos 30", e é que Carolina Herrera considera mulheres que não aceitam sua idade como de "pouca classe" pois ela acredita que as mulheres devem envelhecer com elegância.

Um símbolo de glamour e sofisticação, Victoria Beckham deu lições de estilo e mostra que aos 50 as mulheres também podem vestir jeans de forma elegante Como ela conseguiu isso?

Como são as calças jeans virais da Victoria Beckham e onde encontrá-las?

Victoria Beckham conseguiu o inacreditável e diante das câmeras da Netflix, a designer britânica parecia verdadeiramente elegante com looks que misturavam jeans de cintura alta e corte acampanado com camisas brancas e até mesmo camisetas. Seu look causou tanta emoção nos fãs que logo se perguntaram: De onde são e como consigo?

Parece que nada foi deixado ao acaso, pois Victoria Beckham aproveitou a oportunidade para mostrar que sua habilidade não se limita a roupas de passarela, mas também para algo muito mais casual, neste caso, com seus jeans Alina High Waisted assinados por ela. Seu valor giraria em torno de 450 dólares.

Seus jeans estilo anos 70 são a opção ideal se o que você está procurando é exibir uma silhueta estilizada e até criar o efeito visual de parecer mais alto.

Como usar jeans de forma elegante aos 50?

A chave para usar este tipo de jeans de cintura alta é a forma como Victoria Beckham os combinou com peças confortáveis de cores neutras, além do uso de peças básicas do guarda-roupa, como camisas brancas e camisetas, neste caso cinza.

Se o que você está procurando é estilizar sua figura, opte por esses jeans, pois eles ajudarão a destacar sua cintura. Além disso, eles criarão o efeito óptico de alongar seu corpo. Por suas características, o melhor é tentar combinar esse tipo de roupa com blusas apertadas, caso você esteja procurando peças justas, pois poderia gerar protuberâncias na região do seu abdômen.

