Enlouqueça-o! Estes tipos de perfumes fazem você parecer mais atraente, segundo a ciência

Existem milhares de conselhos para que uma mulher pareça atraente, mas poucos se concentram no aroma, que é um dos fatores mais importantes. Por alguma razão, se você conseguir o aroma certo, pode causar um impacto tão grande que pode se tornar inesquecível.

Um simples aroma pode nos transportar para momentos específicos, por que não usar essa característica a nosso favor para capturar a atenção daquela pessoa em quem estamos interessados? Como diz Carolina Herrera , um perfume é o acessório invisível que faz com que um look se complete com elegância.

Não apenas Carolina Herrera falou sobre o poder que as fragrâncias têm, outro ícone que fez história na moda, como Coco Chanel, mencionou: “Perfume-se onde quiser ser beijada”, enquanto Christian Dior dizia: “Muito tempo depois de esquecer uma mulher, a lembrança do seu perfume permanece”.

Se você estiver procurando se destacar através do seu perfume, a ciência fez um estudo aprofundado que explica, especificamente, quais são os odores que geram atração nas pessoas, marcando ingredientes específicos.

Esses perfumes fazem você parecer mais atraente segundo a ciência

As celebridades nos deram a chave para parecer mais atraentes e não nos demos conta, é que seus perfumes favoritos contêm ingredientes específicos para alcançar este objetivo, mas quais são?

Surpreendentemente, o almíscar é um aroma que os homens percebem de forma mais leve e é porque eles são 1000 vezes mais sensíveis a esse tipo de ingrediente. O fator-chave está nas mulheres, que associam esse cheiro como sexy, o que tem um impacto direto na sua atitude, pois a empoderam e ajudam na sedução.

Lembre-se de que a atitude conta muito mais do que a própria roupa, e o almíscar é o aliado para que solte o seu lado sensual e capture a atenção daquela pessoa na qual está interessado.

Perfumes cítricos

Os aromas cítricos, por outro lado, geram um efeito positivo nas pessoas, e é que, apenas percebê-lo, reduz o estresse e ajuda as outras a se sentirem à vontade com a sua companhia. Também se somam à lista aromas como a canela e a lavanda, que segundo um estudo da Fundação Smell and Taste Treatment and Research de Chicago, provocam excitação e aceleram o fluxo sanguíneo.

Como usar perfume corretamente?

A ciência assegura que se você perfumar seu cabelo, isso pode ajudar quem o perceber a guardar você na memória de forma mais fácil. Lembre-se de não fazer isso diretamente, você pode aplicar o perfume com um pente para que não afete diretamente seu cabelo.

Por outro lado, não se esqueça dos pontos importantes que devem ser perfumados, que são todos aqueles onde há pulsação, como os pulsos, pescoço e decote.