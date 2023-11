As 4 peças e cores de roupa que você deve evitar usar, pois envelhecem e você parecerá ultrapassada

Parecer jovem não é apenas uma questão de usar uma máscara adequada ou ter o tom de cabelo certo ou cuidar da pele com um fornecimento abundante de produtos, também está fortemente relacionado ao estilo. As roupas que são usadas diariamente podem jogar a favor ou contra cada um. No entanto, para que isso não aconteça, existem alguns tipos e cores de roupas que podem contribuir para somar anos e, portanto, devem ser evitadas.

Cores e tipos de roupa que podem envelhecer o estilo pessoal

Existem roupas e tonalidades que contribuem para somar anos e realçar os diferentes sinais da idade. Por isso, é importante saber quais são e, na medida do possível, evitar o seu uso para não parecer alguém mais velho.

Algumas peças ou acessórios brilhantes: Quando se trata de evitar anos a mais, um dos conselhos mais seguidos é evitar o uso de peças como lantejoulas, veludo ou seda. No entanto, isso não significa que eles devem ser eliminados do armário, mas sim regulados com bastante moderação. Quanto aos acessórios, a melhor opção é procurar alguns que sejam discretos e não tão brilhantes.

Esta es una imagen de una familia feliz disfrutando de una comida juntos. Están sentados en una mesa con una variedad de alimentos y bebidas. Están sonriendo y riendo mientras comparten la comida. Esta imagen muestra la importancia de compartir momentos especiales con los seres queridos.

Roupas escuras próximas à face: as roupas escuras tendem a realçar a aparência das olheiras e rugas, tornando-as muito mais visíveis, mas podem ser combinadas com uma tonalidade vibrante para não obscurecer o ato de vestir na sua totalidade.

Envelhecimento: cores de roupas que podem adicionar anos

Jeans grandes: Os jeans largos são uma das opções mais fracas quando se trata de parecer jovem e na moda. Eles estiveram muito presentes em diferentes temporadas, mas é hora de dizer adeus e experimentar um novo estilo.

Além disso, uma das tonalidades que mais envelhece é a cor preta como bem foi dito, especialmente quando combinada em todas as peças dos diferentes trajes. Da mesma forma, as cores pastel estão perdendo a batalha, pois com o seu uso constante tendem a choque com a cor da pele.