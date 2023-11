Aprenda a poderosa oração de São Jorge para afastar a inveja

Um dos santos mais populares no brasil, São Jorge é comumente visto na entrada de casas, em adesivos colados a carros, em chaveiros e até mesmo tatuagens. Conhecido por ser protetor e por ajudar os devotos a se defenderem de seus inimigos, da inveja e más energias, este é um santo que pode apoiá-lo nos momentos em que você sentir um excesso de energia negativa sendo direcionada a você ou a seus protegidos.

Confira algumas orações a São Jorge que podem te ajudar a afastar a inveja de uma vez por todas.

Oração do Manto de São Jorge

“São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. São Jorge, militar valoroso, que com a vossa lança abatestes e vencestes o dragão feroz, vinde em meu auxílio, nas tentações do demônio, nos perigos, nas dificuldades, nas aflições. Cobri-me com o vosso manto, ocultando-me dos meus inimigos, dos meus perseguidores.

Protegido por vosso manto, andarei por todos os caminhos, viajarei por todos os mares, de noite e de dia, e os meus inimigos não me verão, não me ouvirão, não me acompanharão. Sob a vossa proteção não cairei, não derramarei o meu sangue e não me perderei. Assim como o Salvador esteve nove meses no sei de Nossa Senhora, assim eu estarei bem guardado e protegido sob o vosso manto, tendo sempre São Jorge a minha frente armado de sua lança e do seu escudo. Amém”.

Oração de São Jorge

“Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço (faça seu pedido). Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade”.

Após a oração, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e faça o sinal da cruz.

Fonte: Terra