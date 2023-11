Você não conheceu o amor da sua vida? Será neste momento, de acordo com a numerologia

Muitas pessoas passam anos procurando o amor de suas vidas, quando, na realidade, às vezes o têm diante de si, e, assim, as oportunidades de viver um romance eterno e harmonioso se dissipam, resultando em repetidos fracassos nos assuntos do coração. No entanto, é importante estar atento às pistas que o destino coloca em seu caminho.

Como detalhado pelo site Publimetro, é possível saber como reconhecer o amor de sua vida, ou pelo menos o dia em que ele chegará. A numerologia oferece uma opção simples que você pode verificar por si mesma, fazendo uma simples soma de sua data de nascimento.

Por exemplo, se você nasceu em 18 de janeiro de 1983, você deve somar: 1+8+0+1+1+9+8+3= 31. Depois de obter o resultado, some o dia da semana em que você nasceu. Se foi uma terça-feira, então é o dia 2, e a operação seria: 31+2=33, e agora some esses dois dígitos: 3+3=6. Com esse número, consulte a numerologia para saber o que o amor reserva:

Número 1: Ele já está na sua vida, mas você ainda não o viu porque está concentrada em outras coisas. Você provavelmente perceberá durante um encontro com seus entes queridos sobre suas intenções.

Número 2: Este ano não será possível, mas em 2024 você tem boas chances de encontrá-lo durante um passeio com conhecidos, mas vocês “não têm nada em comum”, até que decidam se amar.

Número 3: Em contato com a natureza, seja na praia ou na montanha, o amor virá até você, pois você estará desejando-o com grande anseio. Isso será um grande ímã.

Número 4: Ele está entre o seu círculo íntimo, mas você não o notou, talvez porque a rotina o impede de ver que ele tem tudo o que você procura.

Número 5: Sua alma gêmea aparecerá quando você estiver realmente disposta a abrir seu coração, a aceitá-lo com seus defeitos e a se sacrificar, da mesma forma que ele deve fazer por você.

Número 6: Sem dúvida, os dias festivos serão decisivos para você abandonar a solteirice e os amores fracassados. Talvez no início demore para se consolidar, mas vocês sentirão que foram feitos um para o outro.

Número 7: Levará mais tempo do que você imagina, porque ele está comprometido, distante ou simplesmente não deseja um relacionamento devido às suas próprias dificuldades. No entanto, a espera valerá a pena.

Número 8: Você o encontrará quando socializar mais, se der a oportunidade de conhecer mais pessoas fora do seu círculo social.

Número 9: Ele estará onde você passa a maior parte do tempo: no seu trabalho, é aí que o amor renascerá e você viverá um romance mágico.

