Relacionamento: você está em péssimas mãos; 5 formas de lidar com parceiros que comprometem sua segurança

Existem algumas características alarmantes por parte de parceiros no relacionamento, que necessitam de uma atenção. Abusos psicológicos, diminuição do par, humilhações e outros tipos de atitudes negativas fazem parte do combo. Para fins de manipulação, por exemplo, muitos usam o ‘gaslighting’.

“Gaslighting nem sempre é óbvio e muitas vezes manifesta-se de formas secretas e difíceis de detectar. Compreender os efeitos e a dinâmica típica envolvida pode ajudá-lo a permanecer conectado com o seu senso de autoestima, tornando menos provável que alguém possa usar gaslighting como uma forma de manipulação ou abuso emocional contra si”, explica a terapeuta Amelia Kelley, ao portal Psychology Today.

Nem sempre tais comportamentos são tão escancarados. O perigo mora justamente na forma sutil de introduzir a manipulação e dependência emocional. Além disso, existem alguns possíveis passos capazes de evitar ser vítima das garras de uma pessoa manipuladora.

O ‘gaslighting’ jamais deve ser aceito. É importante buscar ajuda profissional de psicólogos e terapeutas, além de uma rede de apoio familiar e amigos para poder recorrer. Abaixo você confere alguns passos de prevenção, de acordo com a terapeuta Amelia Kelley.

