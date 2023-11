Mariah Carey desafiou Carolina Herrera! A sexy peça aos 50 que mostra ‘muita barriga’

Mariah Carey / Carolina Herrera Instagram: @mariahcarey / Youtube: Carolina Herrera "Spring 2015 - Carolina Herrera Interview | Carolina Herrera New York" (Instagram: @mariahcarey / Youtube: Carolina Herrera "Spring 2015 - Carolina Herrera Interview | Carolina Herrera New York")

Os primeiros minutos de 1 de novembro, Mariah Carey, anunciou a chegada do Natal com um vídeo onde se vê homens disfarçados de abóbora descongelando um enorme cubo de gelo onde a cantora conhecida como ‘A Rainha do Natal’ saía dele para entoar seus famosos cantos de Natal.

Cantando ‘It’s Time’ e tendo com protagonistas seus gêmeos, a cantora anunciou a chegada da estação mais ansiosamente esperada do ano, usando um visual de ‘Papai Noel’ apertado ao corpo e ultra sexy.

Neste ano, a metáfora que a cantora usou foi de ter se mantido congelada desde o Natal passado até agora, quando a temporada começou e finalmente ela pôde cantar novamente suas músicas reconhecidas.

Esse tipo de clip já se tornou tradicional para Mariah Carey, pois no ano passado, ela mostrou uma versão diferente onde ela aparece se exercitando em uma bicicleta usando um traje de bruxa com tecido de látex e um grande chapéu de bico, no qual ela acaba transformando em um visual de Natal aconchegante estilo Papai Noel.

Mariah Carey antecipa o visual vencedor para o Natal

Mariah Carey está mergulhada na sua campanha de Natal, e é que, depois de postar o seu vídeo que finalmente inaugura o Natal, a cantora de 54 anos mostrou uma sessão de fotos sexy junto a Victoria's Secret.

O inverno não acaba com a sensualidade, pelo contrário, a cantora de ‘All I Want For Christmas is You’ antecipou qual seria a cor desta temporada. Entre vermelhos, rosa e dourados com rendas sensuais, mas isso não é tudo, Carey também optou por um sexy corset que deixava sua barriga à mostra.

A peça encantou tanto a cantora que ela mesma a definiu como uma de suas favoritas, então, se você quiser se destacar neste Natal, aposte em um corset que, aliás, tem sido a peça favorita de 2023.

“Um dos tops que usei na campanha, o incrível corset vermelho, seria perfeito para um show de Natal. Eu amo como os laços de cetim parecem como se você estivesse desembrulhando um presente. É a combinação perfeita de camp, sexy e glamourosa”.

Mariah Carey desafiou Carolina Herrera?

Aos 54 anos, Mariah Carey está impressionante, com seu longo cabelo ondulado e loiro, roupas sedutoras, justas e curtas, a cantora provoca a Carolina Herrera, mostrando que suas regras estão erradas e não são uma lei exata que deve ser seguida.

A famosa estilista de origem venezuelana proíbe completamente o uso de minissaias após os 40 anos, mencionando que uma mulher elegante deve sempre deixar algo à imaginação. No entanto, Mariah Carey impressionou nesta campanha.