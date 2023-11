Esta é a oração que pode te ajudar a ter sucesso no trabalho

Quando o assunto é trabalho, muitas pessoas buscam por oportunidades que as deixem plenamente satisfeitas e as façam se considerar bem-sucedidas em sua carreira profissional.

Apesar de parecer algo linear e único, sentir-se “bem-sucedido” em sua carreira profissional pode estar ligado com diversos fatores. Para alguns, o sinônimo de sucesso na carreira é um trabalho estável e com um bom salário, para outros o sucesso pode estar na capacidade de conciliar a vida pessoal com a profissional.

Desta forma, separamos uma oração que pode te auxiliar a conquistar sucesso em sua carreira profissional. Lembre-se de buscar por um local tranquilo antes de realizar sua oração e mantenha a fé em cada palavra dita.

Oração para ter sucesso no trabalho

“Ó Senhor, me alegro em vossa força e exulto de alegria em vosso auxílio, por isso a vós me dirijo, confiante em vosso poder, pois havereis de transformar meu nome numa bênção e de cobrir-me de alegria em vossa face. É de vós que vem a riqueza e a glória, sois vós o Senhor de todas a coisas, por isso suplico-vos:

Vós, que tendes em vossas mãos a força e a riqueza, abençoe o meu trabalho (aqui você também pode pedir para ser agraciado com um trabalho), pois é a vossa mão que tem o poder de dar a tudo a grandeza e solidez.

Fazei que eu ande em vossos caminhos, Senhor, e que minha terra dê seus produtos e as árvores de meus campos se carreguem de frutos espirituais e materiais, que eu coma vosso pão até a saciedade e que habite em segurança em minha morada, que haja paz em minha casa, minha terra, que meu sono seja tranquilo.

Afastai de meus caminhos meus inimigos, caiam todos diante de vossa espada, multiplicai minhas colheitas, meus resultados e lucros, não rejeiteis minha alma. Andai no nosso meio e fazei-me vosso servo.

Aquilo que me dás que aos necessitados jamais negue e nunca esqueça de cumprir com vossos mandamentos de amar ao próximo como a mim mesmo e a vós acima de tudo.

Senhor, que eu não ande ansioso pela vida, porque a vida é o alimento e o corpo mais que as vestes e se vós vestis os lírios e alimentais os pássaros do campo, também por vós serei protegido e nunca me há de faltar os bens necessários para a vida.

Livrai-me da avareza, cobiça, do amor ao dinheiro, raiz de todos os males, que a prosperidade venha a mim e que eu a use com sabedoria e amor. Lembrai-me do vosso servo, São José, o justo, o carpinteiro, pai adotivo de vosso Filho, patrono dos trabalhadores, e por sua intercessão concedei-me a graça que vos peço.

São José, homem justo e trabalhador, intercedei por mim para que imite vossas virtudes e tenha prosperidade, conforme a vontade celeste, força, beleza e graças espirituais, materiais e luz da sabedoria divina para guiar-me.

Ó Virgem fecunda, Senhora Rainha, Santa Maria, que nos destes a Riqueza e a Plenitude da Vida e Jesus, acompanhai-me com vossas orações e que por onde eu passar, siga-me o sucesso, a prosperidade e o poder, pois vós, Senhora, mais poderosa que exércitos em ordem de batalha, estais comigo e que eu nunca deixe de buscar a humildade e a caridade para com o próximo, que é a verdadeira riqueza cristã”.

Fonte: O Liberal