Cores de sombras de olhos que envelhecem e que devem ser evitadas a partir dos 40 anos

Embora seja muito divertido brincar com nossa maquiagem, você deve levar em consideração quais são as cores das sombras que envelhecem e que é melhor deixar de lado aos 40 anos ou mais.

Apesar de não haver nenhuma limitação a esse respeito, pois a moda é para sair da zona de conforto, você deve ter em mente que ela pode lhe dar uma aparência cansada, pouco fresca e mais velha, se o que você está procurando é o efeito contrário.

Cores de sombras de olhos que envelhecem

Brilho

Não importa qual tom você escolher, sombras com brilho sempre vão parecer pesadas, carregadas e, consequentemente, farão você parecer mais velha do que já é. Se forem muito pigmentadas, elas vão destacar as rugas naturais dos pálpebras e saturá-las. Nesse sentido, sempre será melhor optar por aquelas com acabamento mate.

“O acabamento fosco disfarça muito bem os desníveis da pele, que, de longe, são projetados como rugas. É a melhor opção para pessoas com pequenas rugas ou muita textura no contorno periocular. O brilho em áreas desiguais, por outro lado, hipertexturiza a pele”, explicou o especialista González Pinel ao El País.

Azul

Embora seja um tom atraente e combine bem em morenas ou brancas, a gama de tons frios tende a envelhecer bastante e às vezes nos faz parecer pálidos. Especialmente o azul, que realça as olheiras se não forem bem cobertas com corretivo.

Preto ou cinza

Apesar de dar profundidade ao olhar, é uma das cores de sombras de olhos que envelhecem, pois faz com que os traços sejam muito mais marcados e definidos. Substitua-o por um esfumado em tons marrons.