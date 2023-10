Rudolph: apenas quem tem uma visão afiada pode localizar a Rena do Nariz Vermelho em 15 segundos (Reprodução/Reddit)

Testes com ilusão de ótica e camuflagem podem extrair o melhor das habilidades perceptivas, haja vista os estímulos de busca urgente ao olhar. Isso acontece principalmente quando há um tempo limite, deixando o espectador ainda mais pressionado e atento.

Um desafio de nível complicado foi compartilhado em uma comunidade do Reddit, levando os internautas a desvendar o resultado de uma maneira bem inusitada.

O teste leva por volta de 15 segundos para ser decifrado, haja vista seu nível de complexidade. É preciso ter olhos bem afiados e um foco alinhado para resolver a atividade dentro do tempo limite. Veremos se você está dentre os habilidosos.

A proposta consiste no seguinte: Na figura, há diversas renas. No entanto, é necessário encontrar o famoso personagem Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho. O teste não é tão simples quanto parece. Observe bem a imagem abaixo:

Rudolph: apenas quem tem uma visão afiada pode localizar a Rena do Nariz Vermelho em 15 segundos (Reprodução/Reddit)

Se você acredita não comportar um olhar tão aguçado, aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o teste deste artigo. Fazer mais atividades semelhantes podem te ajudar com o domínio das habilidades.

Se foi possível concluir a busca pela rena escondida sem consultar o resultado, tiramos o chapéu por sua performance! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um desafio tão simples. Abaixo você confere a resposta:

Resultado: (Observe dentro do círculo marcado)

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

